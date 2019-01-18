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中国杂技剧《炫彩中国》惊艳圣保罗

2019年01月18日14:18  来源：新华网
 

　　中国沈阳杂技演艺集团创排的全新杂技剧《炫彩中国》17日晚在巴西圣保罗市信用卡剧场首演，吸引上千名当地民众与华侨华人前来观看。

　　作为2018年度国家艺术基金大型舞台资助项目，《炫彩中国》分为“春之蓝”“夏之绿”“秋之金”“冬之红”4个篇章，以“炫彩大美”为主题，突出四季瑰丽的色彩，通过杂技、舞蹈、戏曲、武术等具有浓郁中国文化特色的艺术形式演绎中国故事。

　　杂技团将钻圈、蹬技、柔术、转碟、皮条、飞钹等曾获国内外金奖的经典杂技绝活巧妙串联起来，让节目集技巧性、艺术性和趣味性于一身，不时博得观众阵阵掌声。

　　现场观众还可在剧中领略中国地域文化独特的景致，如苍翠竹海、皇城宫阙、梅花雪云等，表演者用轻盈优美的身姿演绎刀光剑影、飞檐走壁的武侠功夫，让巴西观众仿佛置身于精美的中国画卷中。

　　沈阳杂技团副团长钟鹂说，《炫彩中国》以杂技之情动人、以艺术之美感人，凸显了中华文化符号的亲和力、感召力，在巴西这个激情四射的国度里，展现中国杂技的魅力。在中国传统佳节春节即将到来之际，杂技团也给巴西华侨华人送去节日的祝福。

　　据悉，沈阳杂技团将在1月17日至2月16日一个月时间里，为圣保罗观众带来40场高水平演出。

　　拥有68年历史的沈阳杂技团一直活跃在国际舞台上，致力于向世界推广中国杂技艺术。自2000年以来，杂技团已九度走进南美大陆，其表演曾被巴西媒体盛赞可与巴西足球媲美。（记者 宫若涵）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)
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