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德国联邦议院通过有关英国“脱欧”法案

2019年01月18日14:17  来源：新华网
 

　　在英国议会下院否决英国与欧盟达成的“脱欧”协议后，德国联邦议院17日通过了政府提交的一项规范英国“脱欧”过渡期有关法律地位的法案。

　　该法案旨在在英国实现有协议“脱欧”的前提下，规范“脱欧”过渡期内英国在德国的法律地位，以及英国个人和公司在德权利。英国“脱欧”过渡期是指从2019年3月29日英国正式退出欧盟到2020年底这段时间。根据法案，在过渡期内，德国仍视英国为欧盟成员国。英国公民在过渡期内申请德国公民权应被视为有效。

　　德国外长马斯当天在议院讨论该法案时说，目前英国无协议“脱欧”的可能性大增，德国将加紧准备应对。他说，关于英国重新进行公投或收回“脱欧”决定的议论纯属猜测。他没有排除将3月29日英国退出欧盟的最后期限加以推迟的可能性，但要求英国必须对接下来怎么办有清晰的态度。

　　在野党德国自由民主党当天发起动议，希望为英国放弃“脱欧”保留后路，但未获得通过。德国总理默克尔16日说，英国“脱欧”协议不容重新谈判，但德国仍会为英国实现有协议“脱欧”而努力。

　　经过5天的辩论，英国议会下院15日以432票反对、202票支持的投票结果否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议。根据议会下院此前决定，首相特雷莎·梅将在21日前提出新的“脱欧”方案，并再次提交议会表决。（记者 任珂、张远）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)
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