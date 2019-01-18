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2018年法国接待外国游客数创历史新高

2019年01月18日14:03  来源：新华网
 

　　法国外交部17日发布公告说，根据初步统计，2018年法国接待外国游客总数将达9000万人次，超过2017年接待8700万人次外国游客的历史纪录。

　　公告说，2018年年末受恐怖袭击事件和“黄马甲”游行示威的影响，部分外国游客取消了前往法国的行程，受影响最明显的为远距离游客群，尤其是亚洲游客。法国80%的国际游客来自欧洲国家，这一游客群并未受明显影响。调查显示，全球大部分旅游从业者对2019年法国旅游市场充满信心。

　　在当天举行的第三届法国旅游指导委员会会议上，法国外交部国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳宣布成立可持续旅游工作小组，由法国环境与能源管理署、生态转型与团结部、外交部、经济部以及法国旅游发展署组成，将负责为法国旅游可持续发展提供战略性及具体建议，以应对环境、经济及社会层面的挑战。

　　勒穆瓦纳强调，法国要加强对国际游客的数量和质量分析，调研其旅行模式、带来的经济效益和就业岗位等，以便政府制定指导性政策增强法国旅游目的地的多样性。

　　法国外交部和相关国务秘书受法国总理委托，每年组织召开两次旅游指导委员会会议，召集政府相关负责人和从业人员代表商讨法国旅游政策。

　　旅游业是法国重要产业之一，占其国内生产总值的7%，提供了约200万个固定就业岗位。法国旅游业的发展目标是2020年接待1亿人次外国游客。（记者 张曼）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)
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