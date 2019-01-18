美政府停摆27天：民主党对总统发难 特朗普“报复”

综合报道，美国政府停摆进入27天，继众议院议长佩洛西呼吁特朗普推迟1月29日举行的国情咨文演讲以来，总统一直对此事保持着出奇地沉默。然而，他终于在17日展开“报复”行动，拒绝为议长即将进行的出国访问提供军用飞机，同样要求她“推迟”行程。

资料图：美国总统特朗普。 （中新社记者 廖攀 摄）

被要求推迟国情咨文 特朗普展开“报复”行动

在一封简短同时充满讽刺意味的信中，特朗普称，佩洛西的出访行程被“推迟”了。他写道：“由于停摆，我很遗憾地通知您，您的布鲁塞尔、埃及和阿富汗之行已被推迟。当停摆结束时，我们将重新安排这七天的短暂出访。”

信中还说：“鉴于80万伟大的美国工人没有领到工资，我相信您会同意，推迟这个公关活动是完全合适的。我也觉得，在此期间，如果你在华盛顿与我谈判并加入加强边境安全的阵营中以结束停摆，那会更好。很显然，如果您想搭乘商用飞机来旅行，那肯定是您的特权。”

一位白宫官员接受NBC新闻采访时称，佩洛西并不是唯一一个旅行受到影响的人，整个国会代表团出访都被特朗普叫停，直到停摆结束，因为这些旅行需要使用联邦资助的军用飞机。

据消息人士透露，国会代表团军用飞机原定于美东时间17日下午3点起飞，在佩洛西出访前的最后一刻，总统突然取消了她的军机特权。

当被问及此事时，白宫新闻发言人桑德斯重申，佩洛西可以搭乘商用飞机出访，她说：“军事航空旅行需要由国防部批准。正如他在信中明确表示的那样，她仍然可以出访，只是需要搭乘商用飞机。”

民主党建议推迟国情咨文 白宫始终未回复

17日早些时候在国会大厦向记者发表讲话时，佩洛西还对特朗普出奇地沉默表示惊讶，称至今未收到白宫的任何答复：“我们没有收到答复，非常沉默，已超过24小时了。”

她在16日写给特朗普的信中警告称，政府部分停摆已经导致美国特勤局和国土安全部陷入困境，可能对当晚黄金时段演说的安全计划造成影响。

信中称：“遗憾的是，考虑到安全问题，除非政府本周重新开放，否则我建议等政府重新开放后我们再共同商议将演讲安排到另一个合适的日期，或者请您考虑在1月29日以书面形式提交国情咨文。

然而，17日，佩洛西淡化了安全问题，称她完全相信国家安全机构的员工将以“专业”方式行事，确保国情咨文的安全，但他们应该得到报酬。她同时强调，国情咨文的日期不受“宪法”或任何其他法规约束。“国情咨文的日期并不是一个神圣的日子。不是宪法规定的，也不是哪个总统的生日，什么都不是，只是我们共同商议的日子，可被推迟到一周之后。”她说。

另一方面，白宫官员似乎并不急于对佩洛西的呼吁作出答复。白宫通讯主管比尔·希恩16日表示，正式答复“不急”，但会在适当时候这样做。当被问及如果特朗普执意要按原计划进行她会如何回应时，佩洛西回应称：“我们会顺其自然。”

两党为政府关门争执不休

两党继续就谁应对政府关门负责的问题争执不休。共和党人指责民主党人未能认真对待边境安全和与总统的边界墙谈判，呼吁民主党代表妥协。

民主党人则抨击共和党人为了党派利益拿整个政府当人质，他们呼吁重新开放政府，再解决边境争议。

17日，民主党控制的众议院拒绝了一项共和党人的提案，旨在在政府停摆的情况下支付停薪联邦雇员的工资，提案最终以222比195的结果未能向前推进。其中，6位民主党人投票支持这项措施，作为重开政府计划的替代方案。民主党人要求国会在2月28日前为政府提供资金的提案，未能送抵参院便宣告难产。

(责编：罗冰倩(实习生)、刘洁妍)