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中国常驻联合国副代表：国际社会应继续支持马里和平与发展

2019年01月18日10:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国1月17日电（记者 殷淼）中国常驻联合国副代表吴海涛大使16日在安理会审议马里问题时发言，呼吁国际社会继续为马里和平与发展提供支持。

吴海涛说，凯塔总统开始新一届任期以来，继续积极致力于推进马里和平进程。马里政府和人民为落实《马里和平与和解协定》作出大量努力，取得积极进展，中方对此表示赞赏。同时，马里北部和中部安全形势持续恶化，恐怖主义活动猖獗，对马里和平进程造成严重影响。国际社会应继续为马里和平与发展提供支持。

第一，帮助马里各方落实和平协定。中方希望马里和平协定各方巩固当前的良好势头，不断加强互信，推进协定各条款的落实，共同致力于马里国家发展和建设。国际社会应在尊重马里独立、主权和领土完整的基础上，帮助马里提升自主发展和政府施政能力。安理会马里制裁机制应以支持政治进程为目标，严格遵守安理会授权。

第二，帮助马里加强安全能力建设。针对马里北部和中部日益复杂的安全挑战，国际社会应根据马里政府要求，继续支持和帮助马里政府提高安全和反恐能力建设，使其逐步有能力承担维护国家全境安全的责任。马里的和平安全同周边地区整体安全形势密切相关，必须采取综合手段、通过地区合作应对马里境内及周边恐怖主义活动。中方欢迎萨赫勒五国联合部队自主应对地区恐怖主义等安全威胁，赞赏联合国和联马团为支助联合部队所做各项工作。

第三，支持联合国驻马里综合稳定特派团继续开展工作。联马团和安纳迪夫特别代表为维护马里稳定、加强马里安全能力建设、协助马里和平进程发挥了重要作用，做了大量工作。希望联马团继续同马里政府保持沟通和配合，发挥积极作用。

吴海涛说，中方注意到秘书处及联马团为加强维和人员安全采取的积极措施，希望联马团继续加强人员安保工作，确保安防物资到位，同时加强同出兵国和援助方的沟通，确保联马团拥有履行授权及开展自卫所需必要装备和资源。

吴海涛表示，中方坚定支持马里和平与发展事业。中国是联马团重要出兵国，有400余名维和人员在联马团执行任务，承担着医疗保障、工程、警卫等多项职责，履职能力受到普遍赞誉。中方将继续同国际社会一道，为马里实现和平、稳定与繁荣作出贡献。

(责编：崔越、杨牧)
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