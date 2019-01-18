针对华侨华人电信诈骗频发 掌握这些技巧避免上当受骗

人民网约翰内斯堡1月17日电（王磊）对于长期旅居海外的华侨华人来说，来自国内的电信诈骗更具欺骗性，且由于自己身处国外不易核实，不时有华侨华人因此蒙受经济损失。

记者从南非华人警民合作中心了解到，2019年1月8日，旅居南非的郑先生接到UPS快递公司的电话，称其寄往国内的快递内存数十张银行卡，现被中国海关扣留并怀疑其洗黑钱，要求郑先生联系他们所指定的北京市朝阳区公安局警官配合调查。随后自称是国际刑警的刘警官主动通过WHATSAPP软件联系到了他，以调查为由套取了郑先生的护照和身份证信息。

由于郑先生并没有向国内快递过任何物品，遂产生怀疑并向南非华人警民中心报案，经沟通并核实，认定这是一件电话诈骗案件，避免了可能带来的经济损失。

据中国侨网消息，就读西班牙格拉纳达大学的中国留学生小夕今年8月也曾遭遇电信诈骗，接到自称是马德里领事馆的电话，自助语音服务称，有份中国国内寄来的文件需小夕前去认领。

一头雾水的小夕按提示音拨通人工服务后得知，她本人因护照信息泄露已被限制出入境，急需与中国公安机关取得联系，调查信息泄露渠道，并回传给使馆定案传真以及缴纳款项来解除出入境限制。

由于报案及时，经使馆积极协调，两地警方通过3个多月的侦破，犯罪嫌疑人于11月初被成功抓获，5万元经济损失已被追回。该案得以圆满处理。

为了防止类似案件再次发生，在遇到类似“自称中领馆”、“交通事故”、“孩子被绑架”、“涉及到司法案件”的电话时不要盲目轻信，更不要透露个人信息，转账汇款。待通过其他渠道核实情况后再作处理，如不慎上当受骗，请立即向当地警方报案。

平时应多关注当地中国使领馆的警示公告，一般有电信诈骗案出现，都会有警示公告。如果无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断后拨打中国驻当地使领馆领事保护值班电话，或拨打12308热线，请求将相关信息转有关使领馆进一步核实。

杜绝电信诈骗，还需要增强密码安全度，加入大小写和连字符，不断进行电脑、手机、办公软件、病毒软件的升级，而且要定期更换密码，防止个人信息被盗用。

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