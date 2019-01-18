中国驻南非大使发表署名文章《中国为世界人权事业树立了新典范》

人民网约翰内斯堡1月17日电 （王磊）1月17日，中国驻南非特命全权大使林松添发表题为《中国为世界人权事业树立了新典范》的署名文章。文章全文如下：

人权是全人类的共同追求，主要包括人身、政治、经济、社会、文化等权利。保障人民的生存权和发展权，满足人民就业、居住、温饱、医疗和教育“五大”基本权利，让全体人民都过上幸福生活是最重要的人权，也是各国政府义不容辞的责任和义务。

1949年新中国成立以来，中国共产党始终把为人民谋幸福、为人类谋发展作为奋斗目标，在“一穷二白”的基础上创造了世界发展奇迹。如今，在960多万平方公里的中国土地上，没有战乱恐惧、没有流离失所，13多亿人民享受着安宁、自由、幸福的生活，以史上最快的人权进步和最好的人权实践为世界树立了新典范。

中国共产党和政府始终致力于让全体人民都过上美好幸福生活。经过40年的改革开放，中国人均GDP已由1978年的227美元飙升至2017年的近9000美元，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长106.1倍和100.2倍。7.5亿贫困人口成功脱贫。更重要的是，到2020年底，14亿中国人民将全面、彻底摆脱贫困。这是中国共产党和政府对人类人权事业的庄严承诺和伟大创举。

中国人享有充分的教育和就业。中国实行九年义务教育，高中教育全国普及。全国共有高校2913所，在校生3779万人。中国年均创造1100多万个就业新岗位。拥有13亿人口的中国失业率保持在5%以下。

中国人享有全面的基本保障。截至2018年6月，基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到9.25亿、1.91亿、2.3亿，基本医疗保险覆盖人口超过13亿。中国人均预期寿命已达到76.7岁，孕产妇死亡率从1989年的十万分之94.7下降到2017年的十万分之19.6。

中国人享有高度的人身和言论自由。中国互联网上网人数已高达8.02亿，手机用户超过13亿，手机上网人数达7.88亿，互联网普及率达57.7%。每月微博活跃用户超过4亿，网民每天产生信息量多达300亿条。只要不违法，任何人可在任何地方发表任何言论。在中国，任何人在任何地方和时候都可以自由安全出行。网购已遍及中国城乡。

中国人享有充分的宗教自由与最大包容。中国拥有世界上所有主要宗教，佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教等宗教信教公民近2亿人，宗教教职人员38万余人，依法登记的宗教活动场所14.4万处。其中，仅新疆的清真寺就达2.44万座，是美、英、德、法四国总和的两倍多。

西方一些人指责中国政府在新疆开展职业技能培训是“种族隔离”、“宗教迫害”、“再教育营”，显然是别有用心。

新疆创办职业技能培训学校，免费培训当地青年人提供培训并为其就业或经商谋生创造条件，这是中国政府去极端化和消除滋生恐怖主义的重要创新。迄今，新疆已连续2年未发生暴力恐怖案件，刑事和治安案件大幅下降，群众安全感显著增强。2017年，新疆地区生产总值增长7.6%，全年接待境内外游客突破1亿人次，同比增长32.4%。事实证明，中国不走西方“以暴制暴”的老路，而走预防为主、标本兼治的新路，最大程度地保护了最广大人民的人权。

令人遗憾的是，西方一些国家仍固守“零和”博弈和冷战思维，戴着意识形态的有色眼镜大搞双重标准，把人权当作整治发展中国家的政治工具，动辄对别人指手画脚，却无视自己践踏人权的事实。

今天，当人们打开电视就能看到，伊拉克、利比亚、叙利亚等国千年文明遗迹和国家发展设施被夷为废墟，成千上万的家园被毁，人们无家可归，连生命安全和基本的生活都无法保障。这就是美西方打着人权幌子、干预别国内政的结果。是谁制造了中东地区的人权悲剧？任何有良知的人都知道。当这些国家的难民为远离战火不得不背井离乡到西方国家谋求生活时，他们却被拒之门外或沦为“二等公民”。他们的人权又有谁在关心？又有谁在为中东国家人民的基本人权呐喊？又有谁在谴责那些人权践踏者？可见，西方国家和媒体只关心少数违法犯罪人员的人权，却选择性忽视绝大多数人的基本人权。

我们可以自豪地说，中国从未发动过一场对外侵略战争，从未占领过别国一寸土地。即使在处理香港、澳门等殖民主义遗留问题时，中国也未诉诸武力而是创造性地提出了“一国两制”构想，实现了主权和平交接。拥有5000年文明的中国如此创造力是西方人无法理解的。

我们认为，发展才是改善人权的根本出路。几十年来，中国已经帮助非洲建设了1万多公里公路、6000多公里铁路以及上百座机场、港口、电站，并为非洲培训了数十万各领域的专业技术人员，致力于促进非洲工业化和农业现代化，支持非洲实现自主可持续发展。而西方光喊“自由、民主、人权、法治”口号是无法满足非洲人民需要的。请问西方为非洲建设的基础设施在哪？我们真诚希望西方国家拿出实际行动，真正帮助非洲解决基础设施滞后、人才不足和资金短缺“三大发展瓶颈”。

此外，我们还真诚希望西方国家在对别国人权指手画脚前先拿出镜子照照自己。别忘了华尔街静坐人群高喊“1%的人不能代表99%的呼声”是什么意思？如今欧洲“黄背心”满地跑又是为什么？如果各国都效仿有的国家在边境筑起高墙、剥脱地区人民的自由流动权，世界人民还有最为宝贵的自由吗？

我们认为，人权没有最好，只有更好。我们愿同各国加强人权对话交流，相互借鉴，取长补短，共同进步。但坚决反对有些国家采取选择性人权和双重标准。

(责编：崔越、杨牧)