2019年东盟商机对话会在京召开

人民网北京1月17日电 （记者李琰、暨佩娟）1月17日，由中国—东盟商务理事会和中国南方电网有限责任公司等单位联合主办的2019年东盟商机对话会在北京召开。该对话会是2019中国—东盟迎新春话合作系列活动中的首个活动。来自东盟有关国家驻华大使馆和中国与东盟双方企业界人士近200人出席。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁致辞表示，以合作应对世界经济不稳定性是中国与东盟的共同需要及现实选择。中国与东盟有着共同应对1997年东亚金融危机和2008年国际金融危机的成功经验。危机让双方增进了合作，双方合作也经受住了危机的考验。

缅甸驻华大使馆商务参赞杜丹达凯表示，近年来，缅甸经济以7%左右的速度快速增长。目前，中国已是缅甸第一大贸易伙伴和最大的投资来源国。农业、基础设施、产能合作和旅游等方面是中缅双方今后可以加强合作的重点领域。

印尼驻华大使馆商务参赞玛丽娜谈到，印尼拥有2.5亿人口，具有很大的消费购买力。印中两国经济互补性强，在经贸合作方面具有巨大潜力。玛丽娜介绍说，在“印尼工业4.0路线图”中，食品饮料、汽车、电子、纺织、化工等行业的发展将获得优先地位，印尼欢迎中国企业前往印尼的这些行业进行投资。

菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达表示，菲律宾是亚洲增长最快的经济体之一，经济增长率近7%。菲律宾拥有1.05亿消费者，且平均年龄23岁。菲律宾欢迎中方对菲重点投资的领域及项目，包括：基础设施、制造业、农业、渔业和林业、医疗服务、大众住房、能源行业、旅游设施、服务业等领域，这些行业在很大程度上与“一带一路”倡议下的产业合作关键领域和方向相匹配。

许宁宁建议，中国与东盟应将发展规划和政策的对接工作尽量做细，这有利于找准合作的切入点和着力点，优势互补、扬长避短地开展合作。这就需要双方积极落实有关合作共识，包括:《中国—东盟产能合作联合声明》《中国—东盟关于进一步深化基础设施互联互通合作的联合声明》等。双方企业要在合作过程中做好可行性研究，确保产品质量、工程质量、服务质量，照顾到当地民众的舒适度。

许宁宁还建议，中国—东盟自贸区升级后，应针对双方的产业合作制定《行动计划》，细分行业对接，行业商会应积极发挥其职能与作用。应调动商会参与产业合作园区建设的积极性，以促进产业链的配套。应以产业合作带动贸易结构、投资结构的优化，带动中小企业合作发展。应推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP）成员国的商会、行业协会之间的对接。

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