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庆祝中越建交69周年招待会在河内举行

2019年01月18日09:30  来源：人民网-国际频道
 
中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄
中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄 

人民网河内1月18日电（记者 刘刚）庆祝中越建交69周年招待会1月17日晚在越南首都河内举行。越南党政军代表及两国各界友好人士出席。

中国驻越南大使熊波在致辞时表示，2018年是中越全面战略合作伙伴关系建立10周年，在习近平总书记、国家主席和阮富仲总书记、国家主席有力引领下，中越关系呈现良好发展势头，两党两国高层互动频繁，双边贸易额再创新高，接近1500亿美元。中国企业对越投资增长迅速。中国成为越南最大游客来源国，赴越游客近500万人次。两国扩大深化务实合作的互补优势和巨大潜力日益显现。

熊波说，今年是中越关系承前启后的重要年份，中越双方将保持高层互访势头，不断强化高层战略沟通对两国关系的政治引领，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”发展战略对接，推进跨境经济合作区和跨境旅游合作区建设，继续推进农业水利等各领域合作，扩大两国民间友好交流，推动中越关系持续健康稳定发展。

越共中央委员、农业与农村发展部部长阮春强在致辞时表示，过去一年，在世界经济形势复杂演变的背景下，越中两国攻坚克难，都保持了经济快速增长。两国互为重要经济伙伴，经贸投资和旅游合作增长迅速。

阮春强说，越南党、国家和人民非常重视并希望与中国党、国家和人民一道，推动越中关系持续健康稳定发展。相信在新一年里，两国各级各部门将继续密切配合，认真落实两国高层共识，努力推动越中关系持续健康稳定发展，为地区和世界的和平稳定合作与发展作出积极贡献，这符合两国人民的共同愿望和根本利益。（完）

(责编：崔越、杨牧)
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