法国驻华大使：法中建交55周年深化创新务实合作

法国驻华大使黎想（中）介绍法中建交55周年相关活动情况。 人民网记者 李琰摄

人民网北京1月17日电 （记者李琰）“2019年对于法中两国来说具有特殊意义，一是法中建交55周年，其次是留法勤工俭学运动100周年。希望法中关系在新一年里和谐、繁荣。”1月17日法国驻华大使黎想在使馆举行的媒体见面会上，开门见山道出今年两国关系发展将迎来新的契机。

1964年，法国成为第一个与新中国建立外交关系的西方大国。这一特殊的外交关系让两国发展到今天紧密持久的全面战略伙伴关系，是历史的必然。黎想认为，法中两国一直秉持相互尊重，在此基础上保持了非常开放、友好、坦诚的交流。双方在一些传统领域开展了非常好的合作，包括核能、航空航天、农业、食品加工等。“在2018年1月法国总统马克龙访华的推动下，我们将双方合作拓展到新的领域，比如可持续发展产业、生态转型、航天领域、人工智能等。”黎想还向不久前中国嫦娥四号在月球背面成功着陆表示热烈祝贺。

此外，在更加拉近法中两国民间交流的文化、体育、旅游等领域，双方合作也是硕果累累。据法方统计，2018年约有220万中国公民赴法旅游，在法留学的中国学生达到3.7万余人，这一数字在未来几年还将不断攀升。

谈到面对全球性问题的挑战，黎想强调，英国“脱欧”后，法国将成为联合国安理会常任理事国中唯一的欧盟成员国，法国希望同中国继续保持共同工作的势头，在气候变化、反恐等全球共同面临重大挑战的领域加强合作，促进可持续发展。“我们要共同支持和维护多边体系，坚决反对单边主义和保护主义。法中两国都主张支持以多边的方式应对问题，都认为应该继续对以联合国为核心的多边体系进行改革并不断提高多边体系效率。”

毫无疑问，中法建交55周年将为两国关系发展创造新的机遇，两国也将借此机会举办形式多样、内容丰富的庆祝活动。据黎想透露，2019年年内有望实现两国领导人互访。法国一系列部长级访华安排也在有条不紊推进中，包括法国文化部长、高等教育、研究与创新部长、卫生部长和农业部长等访问。本月末，法国外交部将正式启动庆祝法中建交55周年活动，并为法中建交55周年徽标揭幕。与此同时，中方举办的一系列庆祝建交活动也将拉开序幕。

作为“一带一路”倡议的积极响应者，法国将派出政府高级别代表团参加今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。黎想表示，法中两国将在此框架下积极拓展第三方市场合作。而首届中国进口博览会给法国带来的商机，将吸引更多法国企业积极报名参加第二届进博会。“因为进博会，法国牛肉再次打开了中国市场，法中农业合作有了新的突破。我相信，法国企业没有理由放弃中国如此之庞大的消费市场。”

谈及近期华为遭西方国家围堵，黎想强调，华为同其他任何一家外国企业一样在法国是受欢迎的。他赞同上个月法国财政部长布鲁诺·勒梅尔的表态，法国非常欢迎中国企业来法投资，而且华为对法国是非常重要的。黎想认为，法国不会对外国企业有任何区别对待，只要它是遵守法国相关法规和程序的。“我们需要能带来人才、创造就业和高附加值的外国企业来法国投资和生产。”

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