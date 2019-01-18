我驻越使馆举行庆祝中越建交69周年招待会

中国驻越南大使馆17日晚在越南首都河内举办招待会，热烈庆祝中越建交69周年。越南经济、国防和外交等部门负责人，驻越中资机构代表和留学生代表等200余人参加招待会。

中国驻越南大使熊波在招待会上致辞时表示，2018年中越关系呈现良好发展势头，两党两国高层互动频繁，双边贸易额再创新高，接近1500亿美元。中国企业对越投资增长迅速。中国成为越南最大游客来源国，赴越游客近500万人次。两国深化务实合作的互补优势和巨大潜力日益显现。今年是中越关系承前启后的重要年份，中越双方将保持高层互访势头，不断强化高层战略沟通对两国关系的政治引领，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”发展战略对接，扩大两国民间友好交流，推动中越关系持续健康稳定发展。

熊波说，新形势下，中越不断加强团结友好、深化互利合作符合两国人民的根本利益。中方愿同越方共同努力，落实好两党两国领导人重要共识，推动中越各领域合作结出更多丰硕成果，给两国人民带来更多实实在在的利益。

越共中央委员、农业与农村发展部部长阮春强在致辞中表示，2018年越中各领域合作取得诸多可喜进展。两党两国高层领导保持经常性沟通和接触，各部委间合作机制不断扩大并富有成效，民间交流和地方合作丰富活跃。

阮春强说，过去一年，在世界经济复杂变化的背景下，越中两国努力克服困难，经济稳定高速增长，完成各项经济社会发展目标，经贸合作继续成为两国关系亮点之一。相信在此基础上，2019年两国有关部门将继续密切配合，认真有效落实高层领导达成的协议和共识，努力推动两国关系日益稳定健康发展，满足两国人民共同愿望和根本利益，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。（记者 陶军、王迪）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)