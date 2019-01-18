2019年外国驻华记者新年招待会在京举行

外交部与北京市人民政府17日在国家大剧院联合举办2019年外国驻华记者新年招待会。

外交部副部长秦刚在致辞时表示，刚刚过去的2018年，在中国的前进道路上又是极不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我们战胜各种风险挑战，在新征途上写下浓墨重彩的新篇章。经济保持持续健康发展，三大攻坚战开局良好，千万农村人口脱贫，污染防治取得显著成效；我们隆重庆祝了改革开放40周年，披荆斩棘、蹄疾步稳地推进全面深化改革，推出100多项重要改革举措；我们言出必行，以实际行动向世界打开市场，将开放推向纵深，让各方分享发展机遇。

秦刚表示，2018年也是中国胸怀世界，立己达人的贡献之年。中国外交践行习近平外交思想，有效应对外部环境深刻变化，奋发有为，砥砺前行，积极推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体。中国保持同主要大国关系的总体稳定，深化同发展中国家的互利合作，实现同周边国家关系的全面发展，积极参与全球治理，推动国际地区热点问题的政治解决。中国成功举办博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会和首届中国国际进口博览会四大主场外交活动。60多个新增国家和国际组织加入到共建“一带一路”朋友圈，“上海精神”的时代内涵得到丰富和拓展，南南合作结出累累硕果，开放共赢惠及全球。事实证明，中国的改革开放和发展进步不仅造福中国人民，也有力促进了人类社会的繁荣进步，有力维护了地区和世界的和平稳定。

秦刚表示，放眼2019年，我们将迎来新中国成立70周年。面对百年未有之大变局和错综复杂的国际环境，国际社会都格外关注中国该怎么办，中国在世界上发挥什么作用。我们将继续沿着中国特色社会主义道路坚定走下去，继续坚定不移深化改革，扩大开放，继续为实现中国人民对美好生活的向往而奋斗，在实现中华民族伟大复兴的接力跑中跑出稳健、跑出速度、跑出好成绩。外交上，我们将按照习近平主席的要求，无论国际社会风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。中国将积极推动共建“一带一路”，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。今年，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国国际进口博览会也要接着办。外国记者是中国故事的亲历者、见证者、书写者、传播者，希望你们多一份深入思考，如何把一个真实的中国客观、全面地呈现给世界。我们愿同大家共同努力，在这个百年未有之大变局中讲好中国故事。

外国驻华记者、驻华外交官、部分中央部委和北京市有关部门负责人、国内主要媒体负责人等近500人出席招待会。（记者 王卓伦）

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