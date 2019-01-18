阿富汗一矿区发生山体滑坡8名矿工死亡

阿富汗媒体17日报道说，阿富汗东北部巴达赫尚省一个金矿区当天发生山体滑坡，造成8名矿工死亡。

据阿富汗黎明新闻网报道，此次山体滑坡还造成至少2名矿工受伤，伤者已被送往附近医院接受救治。

巴达赫尚省议会议员阿卜杜拉·纳吉·纳扎里当天表示，此次山体滑坡不排除是由雪崩引起的，救援工作目前仍在紧张进行。

由于安全和施工条件有限，阿富汗近年来矿难时有发生。今年1月6日，巴达赫尚省北部科希斯坦地区的一处金矿施工现场突然发生坍塌，造成至少24人遇难。

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