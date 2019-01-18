泰国帕那空大学孔子学院为泰中工业园培养人才

人民网曼谷1月18日电（记者孙广勇）在中国政府提出“一带一路”倡议和泰国政府提出泰国“工业4.0”和“东部经济走廊建设”背景下，泰国海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院积极服务中泰两国的国家战略，为处于“一带一路”沿线和泰国“东部经济走廊”核心区的泰中罗勇工业园区中资企业开展人才培养。

1月16日，海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院与腾晖技术（泰国）有限公司签署合作协议，并举行了汉语班开班仪式。

腾晖技术（泰国）有限公司徐胜文总经理表示，感谢孔子学院为企业提供汉语培训及其他方面的支持，希望参加培训的人员一定要刻苦学习，学好汉语，了解中国文化和企业精神，为企业的可持续发展贡献力量。

中国国家汉办驻泰王国代表处王会昌处长说，随着“一带一路”倡议和“泰国4.0战略”的对接及不断推进，泰国对于“汉语+专业人才”的需求日益增长。海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院“立足本地，辐射周边”，着眼于孔院的职业化、特色化发展，与泰中罗勇工业园开展实质性合作，推动汉语走进泰国“工业4.0战略”，走进“东部经济走廊”，有助于进一步推进园区项目建设、促进中泰合作、增进中泰友谊。

海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院中方院长刘明说，由中国大理大学和泰国帕那空皇家大学合作举办的孔子学院，有责任和义务做好汉语培训和中泰文化交流，同时也在积极打造“助推在泰中资企业发展”的办学特色，旨在为两国的社会和经济发展做出贡献。他说，协议的签署和汉语班正式开班上课，标志着院企合作项目的落地，是一个良好的开端。根据协议，除了汉语培训，孔子学院将为园区企业开展文化交流活动、协助招聘汉语人才、协助开展职业技能培训、为中泰高校和职业院校学生建立实习实践基地，为企业新员工入职培训开始跨文化知识讲座等。

泰中罗勇工业园区是中国政府首批“境外经济贸易合作区”，是泰国乃至东南亚最大的中资企业工业园区，规划面积12平方公里。目前有118家中资企业，有中方员工3200余人，泰方员工三万余人。

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