美众议长致信特朗普：政府仍在“停摆”，建议推迟或取消国情咨文演讲

“我建议我们一起商定另一个合适的演讲日期，或者您考虑一下在1月29日向国会递交书面的国情咨文。”据美国《大西洋月刊》网站16日报道，美国总统特朗普原定于本月29日发表年度国情咨文讲话，但众议院议长佩洛西当天却致函特朗普称，考虑到美国政府史上最长时间的“停摆”仍在延续，建议他推迟或取消在国会发表年度国情咨文演讲。

《大西洋月刊》称，佩洛西在信中说，除非美国政府本周恢复正常工作，否则应在政府重新“开门”后再商议发表国情咨文演讲的日期，或者特朗普也可以考虑在1月29日以书面形式向国会递交国情咨文。她表示，自己提出此项建议的原因是负责安全保障的美国国土安全部和特勤局在政府“关门”期间经费不足，有关活动存在安全隐患。佩洛西还提到，国情咨文演讲是一场“特殊国家安全活动”，需要“数十个机构一起进行数周的详细规划，为保证所有参与者的安全做好准备”，过去还没有一次国情咨文演讲是在政府“关门”的情况下进行的。美国众议院民主党二号人物、党团领袖霍耶16日也表示，在预算危机持续的情况下，民主党不打算按照常规邀请总统前往国会发表国情咨文演讲。

截至北京时间17日晚，特朗普尚未就佩洛西上述建议予以回应。但白宫官员私下承认，佩洛西的这封信让人措手不及，他们一整天都聚在一起讨论如何做出回应。据美国《国会山报》报道，美国国土安全部部长尼尔森16日在社交平台上反驳佩洛西称：“国土安全部和美国特勤局已做好充分准备，支持和保卫总统国情咨文的发表。”与此同时，共和党人还对佩洛西的举动给予强烈谴责，认为她的举动是一种噱头。“他们害怕让美国人听到什么呢？”众议院共和党党鞭斯卡利斯发布推文质问，“是去年在边境有1.7万名罪犯被抓获？美国90%的海洛因来自南部边境？还是在已经修建了边界墙的地区，非法入境下降了90%以上？”

按照美国惯例，每年国会众议院议长都要邀请总统向参众两院发表国情咨文演讲，发表国情咨文的日期由白宫和国会领导层共同决定。但美国的建国文件并没有提到总统必须进行正式演讲，甚至没有提到每年都要发表讲话。不过推迟国情咨文演讲在美国历史上并不常见，最近一次还是在1986年。当年，时任总统里根在准备发表演讲时，传来了美国“挑战者”号航天飞机失事的消息，于是他临时将国情咨文演讲的发表时间推迟了一周。

美国舆论认为，佩洛西的这封信意味着她想利用自己议长的权力，在两党围绕修墙资金对峙期间，阻止特朗普通过国情咨文演讲威逼民主党人，是在“玩硬的”。如果没有这次演讲，特朗普就会失去向国会和公众宣传自己政策的最佳机会。目前距离今年的国情咨文发表日期还有两周，佩洛西的提议是一种先发制人的手法。美国《国会山报》称，共和党高层已建议特朗普，即使佩洛西决定不邀请其前往国会，他也应该去国会山发表年度国情咨文演讲。众议院共和党领袖凯文·麦卡锡16日表示，取消对特朗普的邀请将是“闻所未闻的”，并补充说，无论政见是否一致，总统都应该享有发言权。“这不是一个安全问题……这是纯粹的政治，而且是错的。”（记者 温燕、杜海川）

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