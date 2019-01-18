外交部发言人答记者问

敦促美有关人士停止干涉中国内政

据新华社北京1月17日电 （记者侯晓晨）针对美国副总统彭斯对中国发表许多不实指责，外交部发言人华春莹17日表示，事实早已作出有力驳斥，中方希望美方有关人士正确理性看待中国发展和中美关系，停止在有关问题上干涉中国内政、损害中国利益，多做有利于中美互信与合作的事。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国副总统彭斯在美驻外使节会上对中国发表许多不实指责，称不会再对中国无视法律和规则的行为视而不见。中方对此有何评论？

华春莹说，一段时间以来，美方就债务、贸易、南海、规则、宗教自由等问题对中国内外政策进行种种无端指责和污蔑攻击。事实早已作出有力驳斥，就连美国内也有很多有识之士对美方作法提出批评。

她说，今年是中美建交40周年。近日，国务委员兼外交部长王毅接受采访时指出，中美共同利益远大于分歧，不能让矛盾分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。只有秉持发展的眼光、开放的胸襟、包容的态度，才能为中美关系开辟更广阔的空间。

敦促美有关议员停止无理打压中国企业

据新华社北京1月17日电 （记者侯晓晨）外交部发言人华春莹17日说，中方坚决反对美方滥用所谓出口管制措施，反对美方干涉企业开展正常的国际贸易与合作，敦促美国会有关议员停止对中国企业的无理打压。

在当日例行记者会上，有记者问：美国会一些议员提出法案，希望阻止美国向违反美制裁法令和出口管制法案的华为、中兴以及其他中国通信公司出口零部件。中方对此有何回应？

华春莹说，美国这几个参议员的举动就是美方一些人极端狂妄自大，同时又极端缺乏自信的表现。全世界都对美国千方百计动用国家机器打压封杀中国高科技公司的真实意图看得非常清楚。就连美国国内一些有识之士都一针见血地指出美方有关举动的实质和可能的后果。

她说，中方坚决反对美方滥用所谓出口管制措施，反对美方干涉企业开展正常的国际贸易与合作。

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