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为汉语国际传播添砖加瓦

黄蓓蕾

2019年01月18日08:26  来源：人民网－人民日报海外版
 

随着“汉语热”持续升温，对外汉语专业也受到越来越多学生的青睐。

许佳音是烟台大学汉语国际教育专业的一名大三学生，作为班主任助理，她负责帮助同校的外国留学生解决学习中遇到的问题。比如，外国留学生通常会遇到口语用词不地道、近义词区分不清、发音分不清、分不清楚in 和ing等问题。因为汉语不是母语，外国留学生不能敏锐地感知这些细微的差别。许佳音便帮助他们解答类似的问题。

“随着中外交流的增多，中国的就业前景越来越好，很多外国留学生也愿意来中国发展。”许佳音说。

选择汉语国际教育作为未来发展之路，许佳音有自己的想法。

“我之所以选择对外汉语专业，是因为我的英文不错，又喜欢中文。同时，我坚信对外汉语专业的就业前景会很好。不仅孔子学院需要汉语教师，不少汉语培训机构也在招揽对外汉语教师。”许佳音说。

姜金钊同样就读于烟台大学汉语国际教育专业。在他看来，对外汉语教师不仅承担了教学任务，更代表了中国的形象，要时刻注意自己的言行。“汉语教师是传播者，是向世界展示中华文化的重要参与者。”

姜金钊认为，在与外国留学生交往中，也可以介绍中国文化。比如，与留学生一起吃饭时，对方常会问一些中国的传统习俗——冬至为什么吃饺子等，这就是很好的交流机会。而在交流过程中，汉语教师也会受益匪浅，对中国文化有了更加深刻的认识与了解。

为了帮助外国留学生提高汉语水平，许佳音与同学一起开设了“汉语角”，以给留学生提供更多的帮助。

许佳音说：“大多数留学生是因为热爱才选择学习汉语，这让我感到自豪。在学习过程中，大家互相交流，互相包容，像一个大家庭。我希望自己能够学有所成，继续为汉语国际传播添砖加瓦。”

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)
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