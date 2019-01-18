卓悦近照

来自白俄罗斯的卓悦，今年18岁，已在中国生活学习14年。2018年秋，刚踏进大学校园时，她作为留学生新生代表在北京外国语大学开学典礼上发言。如今一学期过去，这个小姑娘对中国、对中文、对自己的未来都有了新认识。

从4岁开始接触中文

卓悦的妈妈是白俄罗斯人，爸爸是中国人，她出生在白俄罗斯的首都明斯克。4岁时，一家人来到中国。那时候，小卓悦一点汉语也不会讲，周围的一切对她来说既陌生又新奇。虽然妈妈的汉语不太好，但是会汉语拼音，常常拿着小卡片教卓悦。爸爸的亲戚朋友也常和她说汉语。同时，卓悦还看中文动画片，可谓浸泡在汉语环境中。

“我记得，当时自己从早到晚都在看动画片，印象深的是《西游记》和鞠萍姐姐主持的动漫世界。”虽然卓悦没有系统地学过中文，但在中文环境中的耳濡目染，让她不到两年，就可以用汉语进行交流。

“回想起来当时学汉语的情景，有很多有趣的片段。”卓悦说，“记得当时把所有比自己年长的男性都称作叔叔，后来才知道，还有大爷等不同的称呼。”

折服于汉字的魅力

凭借良好的中文基础，卓悦不但交到朋友，还顺利地进入北京外国语大学学习。如今，她正在尝试用中文学习第三门外语。

卓悦告诉笔者，中文，特别是汉字，很有魅力。她说，会写汉字就像经过努力解出一道数学题一样，会有非常大的成就感。她观察到，很多外国汉语学习者认为写一个像样的汉字并不容易，因为汉字笔画很多。很多时候，他们都是照葫芦画瓢，但离写好汉字还有距离。在卓悦看来，写汉字就像画画一样，非常有意思。“我记得初中时，老师给我们讲汉字的发展历史。记得这名老师讲到汉字的偏旁和字义的关系，非常神奇！”卓悦说。

中国历史博大精深，通过学习中国历史，卓悦了解到很多有趣的故事，比如荆轲刺秦王等。“也正是因为现在在中国学习，有了很多便利条件，可以翻阅这些中文书籍，也能更快地提高自己的中文水平。”卓悦说。

在卓悦看来，随着学习汉语的人越来越多，汉语正在成为国际性语言。

都是我的故乡

在学习汉语的过程中，卓悦发现，学习汉语并不简单——听、说汉语已经不易，写好汉字更是难上加难。所以，卓悦也会尽己所能帮助那些正在学习中文的外国学习者。

“有一次，一个外国人对我说：‘谢谢，连累你了’。我当时有些反应不过来，因为对方想表达的仅仅是‘谢谢’。我连忙纠正说，‘麻烦’这个词更为适合，而不是‘连累’。”回想起这些琐碎的小事，让卓悦觉得有趣中透着温暖。

卓悦说，虽然自己是白俄罗斯国籍，但从心理上，觉得中国和白俄罗斯都是自己的故乡，都是自己成长和牵挂的地方。

在北京外国语大学开学典礼上演讲后，卓悦站在白俄罗斯国旗和中国国旗中间留影。她告诉笔者，这对她来说意义非凡。“希望能为这两个国家做一些事情。当时这种对未来的希望非常强烈，我想为此努力。”卓悦如是说。

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