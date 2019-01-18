“黑科技”助力对外汉语教学

在第十三届孔子学院大会举办期间亮相的新技术应用展与汉语教学资源展现场，观众在体验中国书法。（贺劭清 摄）

在屏幕上轻轻一点“安徽”两个字，伴着一段婉转的黄梅戏，青砖黛瓦的图片在屏幕上次第划过；在一屏字中，每组成一个正确的成语，就能进入下一关……在日前于成都召开的第十三届孔子学院大会上，不少助力汉语学习的科技亮相孔子学院新技术应用展与汉语教学资源展。

人工智能和对外汉语教学结合

新技术应用展与汉语教学资源展现场，孔子学院总部与好未来教育集团打造了一间临时教室。“这次大家的成都之旅就由我和可爱的川川带着大家逛一逛。”教室的大屏幕上，白老师和动画人物“川川”正带着大家“畅游成都”。

据好未来教育集团副总裁万怡挺介绍，该课堂是好未来教育集团集合人工智能（AI技术）为孔子学院汉语教学量身打造的，可以通过人脸识别、语音合成等一系列人工智能技术，以人机互动的形式为汉语学习者提供教学。

“这项技术在汉语教学中的应用，主要是为了解决国际汉语教育资源不均、师资短缺等问题。”万怡挺介绍，智慧汉语课堂能激发学生学习汉语的兴趣，降低教学成本，最主要是能让汉语教学不受地域限制，让各国各地汉语学习者接受到质量相仿的教学。

此外，在孔子学院大会系列展览上，科大讯飞带来的讯飞听见、全球中文学习平台等，也展示了人工智能技术与汉语教学的融合。

相关业内专家表示，随着人工智能及语音技术在教育行业的落地应用，科技不仅有助于拓展语言学习的途径，还有利于推动教学手段的创新，比如融入到教学内容筛选、课程组织实施和测试评价、收集学习数据、推荐个性学习方案等环节。

用新科技呈现传统节庆文化

“相传，后羿射下9个太阳，解救了百姓……”在新技术应用展与汉语教学资源展的体验区，可见一些纸板做成的门神、财神、嫦娥等中国传统文化人物形象，但不同于一般平面图的是，通过相应手机App扫描后，这些纸板就会变成3D卡通形象，在展区的阵阵国乐声和艾草香气中，通过语音讲解功能为人们讲述中国传统节日故事。

“这是我们公司研发的一套文化产品，产品主体是一套节庆典藏卡片，通过相应的App扫描，就能将这些死板的卡片变成活灵活现的3D卡通形象，还配有语音讲解功能。”四川新华乐知教育科技有限公司副总经理马小飞表示，这套文化产品目前主要有中文、英语、俄语、西班牙语以及泰语等5种语言，对于外国友人学习了解中国传统文化和汉语有很大帮助。

在这套卡片产品旁边，还有一台能够即时连接全球母语者的产品，这款名为PopOn的语言服务App，最大的亮点就是能够即时连接所学语言的母语者，目前能够提供中文、英语、西班牙语、日语等多个语种的母语者服务，“只需一键呼叫，30秒内就能连接全球母语者”。上海沃动科技有限公司商务拓展经理吴思雯表示，PopOn产品目前已经覆盖全球100多个国家和地区，1200余个城市，能用中文母语互动的形式提高学习者的学习效率，激发汉语学习者的学习兴趣。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)