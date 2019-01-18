泰国百年水上市场的中国渊源

熙熙攘攘的泰国百年水上市场丹嫩沙多，距离首都曼谷约100公里，如今这里已成为中国游客特别是自由行游客来泰旅游的热门景点。而鲜为人知的是，其背后还有一段和华人有关的历史。

从曼谷驱车到这个位于叻武里府的水上市场，可能看到，运河边遍布食肆商铺。上午10时，岸上商贩的吆喝声不绝于耳，他们拿着各色菜单招揽食客；河道中，出售椰子冰激凌、热带水果、冰箱贴的货船与载着各国游客的扁舟络绎不绝。

随着中国游客不断增多，不少商贩也学会了汉语普通话，不少店铺招牌上标有中文。然而追溯从前，中国人来到这里却不是为旅游。水上市场的形成得益于百余年前丹嫩沙多运河的开凿，而当年开凿运河雇用了不少华人劳工。

当地人巴妮一直在运河边兜售冰箱贴等旅游纪念品，如今也学会几句普通话。她戴着帽子，肤色偏黑，但五官看起来却明显与当地人不同，与中国人的典型长相更为接近。

“我祖姓林，祖籍广东潮州，”她对记者说，“当年开凿这个丹嫩沙多运河的有不少华人，现在运河两边还住着不少华人，并有几座华人庙宇。”

巴妮的话与泰国的历史记载相符。据当地政府部门网站刊出的丹嫩沙多历史，当年开凿运河雇了中国劳工。1866年，为了提高曼谷至叻武里府之间的交通，当时的泰国国王拉玛四世敕令开凿连接美功河与塔钦河之间的运河。两年后，这条运河工程完工，因其笔直通畅，国王赐名“丹嫩沙多”，意为“往来便利”。

据记载，运河边的第六柱宝玉寺前住持维猜大师曾说：“挖运河的人，多是刚来到泰国的中国人，他们受雇来挖河。”他还提到，那时候的中国工人都留着辫子，挖出来的土就用簸箕运到别处。因为夜里不热，他们都是晚上开工，白天休息。

巴妮告诉记者，目前的丹嫩沙多水上市场所在地是后来兴起的，运河上最老的水上市场在其旁边，当地华人称其为“老哒叻”。

穿过繁忙的丹嫩沙多水上市场走过一座桥，就会看到印有“老哒叻”3个汉字的牌子，“哒叻”为泰语“市场”之意，“老哒叻”即为“老市场”。

“老哒叻”这一段运河比丹嫩沙多水上市场显得安静很多，岸边的店铺极具华人特色，牌匾上都印有汉字，一位大妈坐在运河边的船上做着典型的潮汕粿条。一位撑船在河里卖热带水果的老婆婆说，她也是华裔，来自广东潮州，现在还有祖姓……

沧海桑田。如今中国人来水上市场主要目的是旅游。记者在船上拍摄时，一群年轻中国游客对着镜头招手致意，他们同样来自广东，衣着时尚，热情洋溢，脸上带着轻松自信的笑容。

（据新华社电）

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