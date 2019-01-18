中文教学在西班牙结硕果

“找呀找呀找朋友，找到一个好朋友……”稚嫩而嘹亮的童声唱着耳熟能详的中文歌谣，回响在西班牙一所普通小学教室里。

教室外，茂盛的橄榄树掩映在红色屋顶与雕花廊柱之间——这里是位于西班牙安达卢西亚自治区阿米利亚小镇的一所小学，学校里的西班牙孩子从小学一年级就开始学习中文。

阿米利亚的小学中文课恰是西班牙少儿中文教育的缩影。

相关数据显示，目前西班牙有200余所中小学开设中文课程，仅马德里自治区就有32所中小学开设了中文课。

2018年11月9日，第二届“西班牙教育体制中的中文教学现状”工作会议在巴塞罗那举行。与会两国嘉宾一致认为，应尽快将中文正式纳入西班牙“高考”，成为高等院校入学考试的正式考核科目。

与此同时，以孔子学院为代表的成人中文教学也在这个伊比利亚半岛国家结出累累硕果。

目前，西班牙共开设8所孔子学院——从大海之滨的瓦伦西亚，到雪山之下的格拉纳达，从繁华的首都马德里，到安详的古城托莱多……中国语言文化教学在西班牙国内多地铺开，各具特色，架起一道道中西交流的飞虹。

巴塞罗那孔子学院2010年成立基金会作为独立法人运营，8年来与加泰罗尼亚自治区12所大学签署合作协议，形成覆盖全区的“1＋12”中文教学体系。

据中国驻西班牙大使馆教育组统计，目前全西班牙有5万余人学习中文，参加中文水平考试人数居欧洲第一。同时，有超过4000名西班牙学生在中国留学。

随着中国的飞速发展和中文教育的不断推广，越来越多的西班牙人正在与这门古老的东方语言产生联系，很多人的人生也因此发生着“美妙的改变”。正如留学生何塞·莫伦特所言：“中文将永远占据我心里最特别的位置。”

（据新华社电）

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