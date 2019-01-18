中国人：出境游很轻松

泰国旅游部门举行仪式欢迎2018年到泰国的第1000万名中国游客，庆贺中国游客人数创历史新高。（新华社记者 张可任 摄）

中国游客在澳大利亚悉尼的景点使用支付宝购买门票。（人民图片 许康平 摄）

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春节临近，中国出境游再次迎来高峰。旅游业内预测，今年春节出境游人次将达700万。中国游客会走遍海外热门旅游目的地，全球将迎来“中国春节时间”。

如今，中国游客出境游的目的地更广泛、签证办理更便利、游玩形式更多样。出境游在中国百姓生活中从决策很久的大事，已悄然成为说走就走的轻松事。

足不出户办签证

1月9日，来自外交部的最新消息，中国普通护照“含金量”稳步提升。目前，持普通护照的中国公民可免签或落地签前往72个国家和地区。免签或落地签的目的地越来越多，这对中国游客来说绝对是个好消息，意味着出境游办手续的时间越来越短，拿上护照，就能说走就走。

办签证是出境游的第一步准备工作。曾经，繁琐的申请表格和复杂的申签材料令中国游客头痛不已，出境游因此要早早制定出游计划。如今，很多游客决定出境游的时间越来越短。今年春节前夕，一些工作时间紧的游客选择落地签或免签目的地，做出旅游的决定只是买张机票的时间。中国游客现在想去阿联酋、巴巴多斯、巴哈马、波黑、厄瓜多尔、斐济、格林纳达、毛里求斯、圣马力诺、塞舌尔、塞尔维亚、汤加、白俄罗斯、卡塔尔这14个免签国家，只要带上护照，买张机票就可以轻松实现旅程。

近日，泰国对中国游客又抛出了橄榄枝，泰国落地签免费时间延长至4月30日。2月15日泰国将首次启用电子签证服务，率先在泰国驻中国大使馆北京签证处实行。日本政府表示，最快将在明年4月首次推出针对中国游客的在网上受理申请并发放的“电子签证”。

中国游客在办理个人游签证时，比以前方便了很多。许多旅行社有专门的签证服务，帮助游客把操作简化到最少。阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪去年推出了“在线签证中心”，游客可足不出户办理亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、格鲁吉亚、印度、吉尔吉斯斯坦、缅甸、斯里兰卡、塔吉克斯坦、土耳其、越南等14国的电子签证。一部手机就可以解决办签证这件麻烦事儿，新技术提供了识别填表、在线自拍签证照、进度跟踪等功能，大大提高了办签证的效率。

想怎么游都可以

中国游客的脚步越走越远。据中国旅游研究院最新统计：2018年中国游客的足迹覆盖了157个国家，除了传统热门目的地，更多小众的冷门国家正在被中国游客发现和喜欢。去往塞尔维亚、老挝、比利时和越南等国的游客量大幅增长。

目前，中国出境游呈现生活化和品质化。美食、自然探索、户外运动、避寒避暑、城市休闲、深度体验、疗养休闲等当地化的旅游体验内容日益受中国游客所青睐。购物比重收缩，购物内容趋向日常用品，消费行为向理性转变。近年随着中国游客对旅游品质的需求提升，像泰国、日本等热门目的地的玩法发生了较大变化。除了传统的团队游，半自助、私家团、自由行、当地玩乐等多种出游方式都受到中国游客的欢迎。

从经典的“新马泰”连线游到泰国一地游，从跟团游到个性化的半自助游、自由行，泰国一直是中国游客的热门选择。途牛旅游网数据显示，2017年泰国一地游出游人次占比高达93%，“曼谷+芭提雅+普吉”、“香港+曼巴”、“曼谷+苏梅”等连线玩法深受欢迎，前往苏梅、甲米、清迈、清莱、象岛等新兴目的地的中国游客也越来越多。预订泰国定制游产品的游客人次同比增长430%，预订婚纱旅拍、租车、向导等服务的游客同比增长155%。

中青旅遨游网产品事业群短线跟团部总经理刘昕介绍，上年推出的“私家团”深受游客好评，专车专导，一家一团可满足不同家庭的需要。中青旅的日本清酒文化系列、火车系列、温泉系列、樱花系列、红叶系列、滑雪系列；东南亚美食系列、海岛漫游系列、新品尝鲜系列等深度游可满足游客的多元需求。

私家团是跟团游的升级，摆脱了大规模团队游的弊病，具有丰富航班酒店自选、1人起独立包车成团、专属导游、行程自由随性等特点，充分满足游客对旅游私密性和个性化的需求。这种产品形态的走红是旅游消费升级的体现。携程数据显示，今年春节私家团预订量增长超过100%。

一部手机游世界

以前，除了办理签证手续繁琐，语言沟通的不便也是出境游的痛点，因此很多人选择跟团游。如今，各国为了吸引中国游客纷纷设置中文旅游网站、餐厅提供中文菜单、酒店客房提供中文电视台、车站设置中文标识、景点提供中文导游等服务。

现在，带上一部智能手机，就能轻松游世界。中国游客已普遍利用智能手机使用翻译软件、电子地图、移动支付、预约当地中文向导、租车、移动wifi等服务，像是随身携带翻译和导游，使得出境游像国内游一样，越来越便利。中国人在国内发朋友圈、看视频……一刻离不开wifi，出国旅游最好能和在国内一样，从租上网设备到手机直接买流量包，上网这个事已经变得越来越简单，和国内没什么差别。

境外支付方式的升级也为中国游客出境旅游带来了更多便利。以中国银联为例，目前银联卡受理网络已延伸至168个国家和地区，覆盖境外超过2300万商户和164万台ATM机。手机支付使境外消费更加便捷。尼尔森的调研数据显示，90%的受访中国游客都表示，如果能用手机付钱的地方，他们会更乐意选择用手机付钱。方便、省钱、安全等都是游客青睐手机付款的原因。

目前，中国游客可以在全球40个国家使用支付宝移动支付。欧洲比斯特购物村旗下热门商户开通支付宝并配备中文店员；法国春天百货为中国游客单独提供店内手机退税服务；英国伦敦部分餐馆推出了支付宝扫码点餐……

随着家庭亲子、自由行客人的明显增多，当地向导成为出境游的“网红”，他们主要提供陪游讲解、包车接送、特色体验等服务，携程平台已拥有超过9000名的当地向导，覆盖90多个国家和900多个城市，能为中国游客贴心服务。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)