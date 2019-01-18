联合国先遣队在也门遭袭 也门政府与胡塞武装均称对方所为

联合国向也门派出的先遣队所乘车辆17日在荷台达市遭袭击，袭击未造成人员伤亡。也门政府和胡塞武装方面当天分别指责对方制造了袭击。

联合国秘书长发言人迪雅里克17日表示，联合国方面负责监督荷台达停火的荷兰退役将军帕特里克·卡马特及其团队当天在荷台达市与也门政府代表会晤后离开时，其车队中一辆带有联合国标志的装甲车遭到轻武器射击。卡马特和他的团队随后返回驻地，无人伤亡。联合国方面不清楚袭击是何人所为。

迪雅里克说，卡马特再次呼吁各方从也门人民的利益出发，保持冷静，遵守停火协议。他表示，这一袭击事件不会改变向也门派遣联合国支助荷台达协议特派团（荷台达协议支助团）的计划。

一名不愿透露姓名的也门政府官员告诉记者，卡马特率领的联合国先遣队车队当天在荷台达东部遭到胡塞武装分子枪击，没有人员受伤。胡塞武装则通过也门萨巴通讯社发表声明，否认袭击联合国先遣队车队，指责该事件是支持也门政府军的武装力量所为。

联合国安理会16日通过决议，决定成立荷台达协议支助团，以帮助落实也门政府和胡塞武装此前达成的撤军协议。荷台达协议支助团将由卡马特领导。卡马特目前在也门领导一个联合国先遣队，并担任重新部署协调委员会主席，负责协调也门政府和胡塞武装从荷台达市以及荷台达等港口撤军事宜。

2018年12月，也门政府和胡塞武装在联合国斡旋下，在瑞典首都斯德哥尔摩就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。（记者 尚绪谦；参与记者 王薇、聂云鹏）

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