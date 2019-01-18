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4名美国人在叙被炸身亡 “伊斯兰国”认“责”

2019年01月18日08:20  来源：新华网
 

　　叙利亚北部重镇曼比季16日发生爆炸，两名美军士兵和受雇美军的两名美国人死亡。极端组织“伊斯兰国”宣称发动这次袭击。

　　曼比季位于幼发拉底河以西，美军在那里有一处军事设施。一名目击者说，袭击发生在当地一家餐厅，美方人员当时正与美国支持的武装组织成员会面。美军中央司令部发表声明，作出类似描述。

　　另一名目击者说：“餐厅附近发出爆炸声，目标是美国人。曼比季军事委员会一些武装人员与他们在一起。”

　　曼比季军事委员会是地方自治机构，受叙利亚库尔德武装“人民保护部队”支持。“人民保护部队”是美军在叙利亚的主要扶持对象，在打击“伊斯兰国”军事行动中发挥关键作用。

　　设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，爆炸造成19人死亡，包括4名美国人。美国国防部说，上述4名美国人包括两名军人、1名国防部平民雇员和1名为美军工作的承包商雇员，另有3名美国人受伤。

　　按曼比季军事委员会的说法，死者包括妇女和儿童。

　　路透社报道，这起爆炸是美军2015年向叙利亚派遣地面部队以来，造成美军伤亡最惨重的袭击之一。

　　极端组织“伊斯兰国”宣称发动这次袭击。这一组织发表声明说，一名叙利亚人在曼比季引爆自杀式炸弹背心。

　　数周前，美国总统唐纳德·特朗普声称完成在叙利亚打击“伊斯兰国”的任务，继而宣布准备撤回所有驻叙美军部队。不清楚这次袭击将对特朗普的撤军计划产生何种影响。

　　爆炸发生后数小时，美国副总统迈克·彭斯发表讲话说，“伊斯兰国”已遭彻底击败。当天，美国驻外机构184名负责人在首都华盛顿召开年度会议，讨论外交策略。彭斯在讲话中没有提及发生在曼比季的袭击。

　　当天晚些时候，彭斯再次发表讲话，说他和特朗普谴责这起事件。他重申特朗普的撤军计划，誓言美国不会允许“伊斯兰国”死灰复燃。

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安说，他认为这起爆炸事件不会影响美国撤军计划，因为他看到特朗普推进这一计划的“决心”。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)
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