空客斥3亿美元美国建新厂 将总装A220型喷气式客机

欧洲空中客车公司在美国亚拉巴马州莫比尔的新飞机总装厂16日开工建设。

空客宣布为新生产线投资3亿美元，将创造400个就业岗位。新厂将总装将总装A220型喷气式客机。

空客去年7月宣布推出A220系列飞机。这一系列是空客收购加拿大庞巴迪公司旗下C系列飞机项目后，将它纳入自身产品线体系并更名而来。

空客已经在莫比尔设厂生产A320型客机并雇用700人。美方官员说，亚拉巴马州和莫比尔市两级政府的财政将向空客提供共计2600万美元支持。

空客莫比尔新总装线将为美国航空运营商生产110座至130座的A220型客机。空客已在美国市场收到250架飞机的订单。

路透社报道，空客的竞争对手美国波音公司先前指认庞巴迪为赢得达美航空公司订单而低价倾销，庞巴迪因此选择在美国生产部分A220型客机。虽然波音最后输掉贸易诉讼，但空客接手庞巴迪C项目后说，继续在亚拉巴马设厂依然合理。

空客美洲分公司首席执行官杰夫·尼特尔说，“美国是我们最大的市场之一”，亚拉巴马是“我们在美国最大的工业基地”，“我们有技术、有雇员，这么做符合逻辑”。

空客打算每月在莫比尔生产4架A220，首批飞机2020年交付。设在加拿大蒙特利尔的工厂目前每月生产2.75架A220，预期今后数年内会将产量提高至每月10架。

莫比尔A320总装线2015年投入生产，现每月产量4.5架。尼特尔说，A320产量有望今年年底前升至每月5架。（海洋）【新华社微特稿】

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