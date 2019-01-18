英首相挺过议会不信任表决 呼吁破局“脱欧”

英国议会下院16日投票否决针对政府的不信任动议，首相特雷莎·梅当天晚间呼吁各党派议员放弃私利，一同打破英国脱离欧洲联盟协议面临的僵局。

【涉险过关】

英国议会下院16日投票表决，以325票反对、306票赞成的结果否决由反对党工党领导人杰里米·科尔宾发起针对政府的不信任动议。这距离议会下院否决政府与欧盟达成的“脱欧”协议仅24小时。

表决结果发布后，特雷莎·梅所属保守党的议员们发出欢呼声，首相本人面露微笑。她告诉议会下院，她认为议会有义务探寻解决方案，实现2016年公民投票所决定的“脱欧”。

英国定于3月29日正式“脱欧”。路透社报道，“脱欧”进入倒计时之际，英国陷入近半个世纪以来最严重的政治危机。议员们就“脱欧”协议争论不休，可能导致英国“无协议脱欧”、推迟“脱欧”或举行二次公投。

特雷莎·梅16日晚间在唐宁街10号首相官邸外发表讲话，呼吁各党派议员放弃私利，一同打破“脱欧”协议面临的僵局。

她说：“现在，议员们已清楚表明他们不想要什么。我们必须一起建设性地工作，弄清楚议会想要的是什么。因此，我邀请各党派议员团结起来，寻找出路。现在是放弃个人利益的时候。”

【邀请单聊】

特雷莎·梅16日改变先前态度，同意邀请各政党领导人就“脱欧”协议“单聊”。苏格兰民族党党鞭伊恩·布莱克福德当天晚间与特雷莎·梅会面，自由民主党领导人文斯·凯布尔接受邀请。

布莱克福德会面后致信特雷莎·梅，敦促后者“展现真正诚意”。他写道，苏格兰民族党可以参加跨党派讨论，前提是特雷莎·梅保证讨论内容以延长《里斯本条约》第50条所设期限、就“脱欧”作二次公投选项和排除“无协议脱欧”为依据。

最大反对党工党领导人科尔宾拒绝特雷莎·梅的邀约，坚决要求后者先排除“无协议脱欧”的可能性。工党方面同时希望英国永久留在欧盟关税同盟，以更好保护工人和消费者。

保守党的政治盟友、北爱尔兰民主统一党强调，在16日不信任表决中，如果没有这一政党10名议员投下反对票，特雷莎·梅政府无法挺过这一关。这一党派呼吁重点解决他们对“备份安排”的担忧。

保守党在议会下院单独掌握的议席不到半数，依赖与北爱尔兰民主统一党的联盟勉强维持微弱多数。

特雷莎·梅的发言人回应，不会排除“无协议脱欧”，关税同盟不在讨论范围内。一些批评者认为，这意味着特雷莎·梅无意就“红线”作出让步。（张旌）（新华社专特稿）

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