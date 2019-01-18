俄就争议领土“敲打”日本 呼吁承认二战结果

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫16日召开新年记者会，批评日本方面要求俄方归还南千岛群岛违反联合国宪章，呼吁日方承认第二次世界大战结果，即南千岛群岛主权归俄罗斯所有。

【提醒“义务”】

拉夫罗夫在记者会上接受日本共同社记者提问，对日方使用“北方领土”称呼南千岛群岛表达不满。他说，苏联在第二次世界大战末期对日作战中占领并控制国后岛、择捉岛、色丹岛和齿舞诸岛，符合联合国宪章；日方要求返还岛屿“明显违反联合国宪章规定的义务”。

俄日双方同意加快缔结和平条约的谈判进程，领土争端是两国迄今没有签订和平条约的主要障碍。

日本首相安倍晋三定于22日访俄并会晤俄总统弗拉基米尔·普京。共同社解读，这是俄方在两国领导人会晤前就和平条约谈判再次牵制日本。拉夫罗夫14日会见日本外务大臣河野太郎，强调“南千岛群岛是俄罗斯领土，没有讨论主权归属的余地”。

16日记者会上，拉夫罗夫否认俄方就和平条约谈判向日方下最后通牒，说：“这些不是（缔约谈判的）前提条件，只是我们尝试理解日本的一种努力。理解日本为什么是世界上唯一不说‘我完全接受第二次世界大战结果’的国家。”

【提示“界限”】

拉夫罗夫说，日本追随美欧等国制裁俄罗斯，“距离（成为俄方）伙伴还差得远”，提醒日方不要加入反俄阵营。

他提及日本即将主办2019年二十国集团领导人峰会，说日方应为与会各国达成一致而努力，需要与对俄态度强硬的美、英等七国集团其他成员国的外交政策划清界限。

安倍期待就缔结日俄和平条约、解决领土争端早日取得突破。

俄罗斯报纸《论据与事实》16日刊发对俄克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫的采访。佩斯科夫说，俄日不签订和平条约“阻碍两国关系发展，缔约有必要”。但他重申，普京与安倍去年商定，“摸索让两国民众满意的解决对策”并且必须“不能侵害我国（争议岛屿上）居民的利益”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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