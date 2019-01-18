“雷达锁定”风波难平 日韩“硬碰硬”不相让

日本防卫省16日指认韩方就军舰火控雷达锁定日方侦察机一事发布错误信息，召见韩国驻日武官抗议。韩国方面不示弱，证实曾告诫日方，如果后者做“威胁性低空飞行”，将以牙还牙。

火控雷达锁定风波发酵近一个月，双方态度持续强硬，引发日韩关系进一步恶化的担忧。

【日抗议】

日本防卫省16日召见韩国驻日本大使馆武官，抗议韩方没有征求日方同意，单方面发布有关14日双方将军级会谈的错误信息。

按照防卫省的说法，当天在新加坡结束会谈后，韩方没有征求日方同意便向媒体记者说明会谈内容；韩方在发布会上声称，日方会谈时承认己方部分过失，即做过可能让韩方船员感到威胁的飞行。

防卫省说：“海上自卫队飞机没有做施加威胁的飞行，日方在磋商中完全没有承认。（韩方说法）明显与事实不符。”

日韩14日将军级会谈没有就化解争端达成一致，双方商定继续磋商，但没有确定下次磋商日程。日本执政党自由民主党16日召开会议，商讨后续对策。

前防卫大臣小野寺五典在会上说，日方在雷达风波中“确实没有过错”。多名参会国会议员要求日方公开遭韩军舰雷达锁定时收集的数据，作为“新证据”。

【韩示强】

韩国军方人士16日披露，韩方14日磋商时告诉日方，“如果日方做威胁性低空飞行，韩方无法坐视不理，我们也准备以同样方式回应”。

火控雷达锁定风波始于去年12月20日，韩国“广开土大王”号驱逐舰当时在日本海搜救一艘朝鲜籍船只。韩方指认日方侦察机在军舰附近做“威胁性低空飞行”，否认曾使用火控雷达。

一名不愿公开姓名的韩国官员说，韩方14日提议日方公开所谓遭韩方火控雷达锁定的雷达频率信息。“我们要求日方提供他们声称在事件发生时收集到的具体雷达频率数据，比如火控雷达锁定发生的时间、地点和角度。”

这名官员说，以日方会提供上述数据为前提，韩方提议磋商相互查证数据的方式。不过，按韩方说法，日方拒绝就相互查证要求给出具体答复。

【吁冷静】

一名熟悉日韩关系的韩国专家告诉共同社记者，这一争端原本经由双方事务层面确认事实后便可解决，但“因为劳工诉讼事宜（指韩国法院判处日本企业赔偿遭强征韩国劳工）变得严峻”。

韩国外交部长官康京和16日召开新年记者会，说将“寻求明智解决（日韩）悬案”，显现改善关系意愿。除强征劳工，韩日就如何解决向原日军“慰安妇”受害者道歉赔偿一事同样有严重分歧。她否认废除韩日2015年针对这一议题达成的协议，称韩方考虑今年上半年召开国际会议，以战时女性遭受的性暴力为主题。

康京和16日没有提及韩方军舰火控雷达锁定日方侦察机一事。

一名不愿公开姓名的前韩国海军中将呼吁双方冷静：“反应过度对东北亚安保体制只有坏处。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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