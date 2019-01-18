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叙库尔德武装拒绝土耳其在叙境内设立“安全区”

2019年01月18日08:12  来源：新华网
 

　　叙利亚库尔德武装16日拒绝土耳其在叙土边界叙利亚一侧设立“安全区”，认定这一提议侵犯叙利亚主权和库尔德人的自治权。

　　【库族不接受】

　　叙利亚库尔德武装头目埃尔达尔·哈利勒16日告诉法新社记者，库尔德人只接受为避免冲突而在库尔德武装和土耳其军队之间部署联合国军队，其他选项“不可接受”。

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安14日与美国总统唐纳德·特朗普通电话，特朗普提议土耳其在叙利亚境内设立“安全区”。埃尔多安15日确认，他与特朗普前一天的通话“非常积极”，土方将沿土叙边界设立纵深30公里左右“安全区”。

　　哈利勒认为，特朗普的提议“令人遗憾”。“特朗普希望以与土耳其合作的方式确保这些地区安全。但土方的任何举动都将打破平衡，这一区域将不再安全……相反，土耳其是卷入争议的一方，任何卷入争议的一方都不能确保安全。”

　　特朗普去年12月宣布打算从叙利亚撤回美军。库尔德武装担心美军撤离后可能遭到土耳其军队进攻。

　　美国与土耳其就如何对待叙利亚库尔德武装有分歧。美军一直与以“人民保护部队”为主力的“叙利亚民主军”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。土耳其指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支、属于“恐怖组织”，先后两次越境打击库尔德武装。

　　埃尔多安去年12月说，土军“数天内”将进攻叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。美国宣布准备从叙利亚撤军后，埃尔多安改口，说土方将推迟军事行动。但土方随后多次表达发起行动的决心。

　　【俄方促对话】

　　俄罗斯长期以来支持总统巴沙尔·阿萨德领导的叙利亚政府。就特朗普提议土耳其在叙设立“安全区”，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫16日说，叙利亚政府必须控制叙利亚北部。

　　拉夫罗夫告诉媒体记者：“我们认为，最好并且唯一的解决方案是把这些领土移交给叙利亚政府，由叙利亚军队和行政机构控制。”

　　拉夫罗夫认为，叙利亚政府控制下，库尔德人的命运将得到保障。他说：“我们欢迎并支持库尔德武装代表与叙利亚政府对话，这样他们将重新回到单一政府领导的生活中，不受外界干扰。”（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)
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