自拍当远离“灾难”（环球走笔）

一张以印度尼西亚巽他海峡海啸灾区为背景的自拍照，日前在社交网络引起巨大争议。

照片中，4位女性站在被海水淹没的田间，微笑地看着镜头，其中一人还比出了“剪刀手”。自拍的几个人原本带着善意而来。灾难发生后，她们开车数小时来到灾区，把一个妇女组织捐赠的衣物转交给当地灾民。任务完成后，她们在灾区现场拍了这张照片，并将照片上传至社交网络。然而就在她们身后，救援人员正在积水中紧张地搜寻生还者。她们或许出于无意，但其在灾难面前的微笑，刺痛了灾民的心，令他们“失望”和“痛心”。

这并不是“灾难自拍”第一次引发道德争议。2016年，意大利中部地区地震频发，一些游客在废墟中自拍不止遭到斥责；2017年，埃及发生上百人死伤的火车相撞事件，一辆救护车上的救护人员在现场玩自拍引发众怒；2017年，英国格伦费尔大楼火灾造成71人死亡，为阻止大楼前的自拍者，周边居民愤然贴出告示：“这是一场悲剧，不是旅游景点。”

自媒体让每个人都可以成为信息的传播者，但一些传播者显然缺少规则意识。在灾难现场拍照并上传网络，盲目追求所谓的“眼球效应”，却罔顾社会价值。传统意义上的媒体具有社会协调和价值引导功能，灾难发生后，媒体除了传播信息，还需要通过信息对灾后的社会进行“缝合”。完成拍照分享的过程，一定意义上就具有了媒体的功能，就需要考虑社会效果。一些自媒体过于追求传播效应，却忽视受众情感需求，便与媒体伦理道德冲突，必然引发社会争议。在自媒体传播者眼中，也许点击量比传播内容本身更有价值。但对于整个社会，内容本身的价值却远大于点击量。

钟爱自拍且分享者，不能不考虑把握分寸的问题。忽略传播内容的社会价值，就可能导致价值观扭曲。如果不加以引导，自拍和分享可能沦为低俗的炫耀、无所顾忌的哗众取宠，甚至借助他人痛苦积攒自我虚荣的表演，更有甚者会演化为生命消逝的导火索。当下，不仅“灾难自拍”屡屡发生，“自拍灾难”也在频频出现。印度研究人员搜集的数据显示，自2011年至2017年，全球约有259人因自拍意外死亡。悬崖边缘、铁轨附近、眼镜蛇身后……为了那些可能会被点赞的照片，许多人付出了生命的代价。

自拍要尊重自己的生命，也要尊重他人和整个社会。社交媒体在为每一个普通人提供传播平台的同时，有责任和义务营造具有同理心和道德责任感的传播氛围。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 16 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)