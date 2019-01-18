英国议会否决对政府不信任动议

1月16日，英国议会下院以325票反对、306票赞成的投票结果，否决了由反对党工党领导人科尔宾提出的对政府不信任动议。这意味着在前一天下院以压倒性多数否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议草案后，却选择继续让特雷莎·梅担任首相一职。英国媒体分析认为，这样的投票结果预示着英国延迟“脱欧”的可能性在增加，英国政府可能同欧盟继续讨价还价。

根据议会此前通过的法案，保住首相一职的特雷莎·梅需在3天内即1月21日之前向议会提交一份新的“脱欧”协议，而后议会再就这份协议进行投票。分析认为，由于时间紧迫，特雷莎·梅很难就“脱欧”与欧盟进行新的协商，只能试着改变与议会的谈判策略。在当前阶段，特雷莎·梅难以拿出一个令各方都信服的新方案。

在顺利通过议会的不信任投票后，特雷莎·梅在唐宁街发表讲话，称下一步保守党政府的重点是加强各党派合作，共同寻求英国“脱欧”的出路。她反复强调跨党派合作的重要性，称各方应将“党派利益”放在一边，用“建设性的精神”来探讨“脱欧”方案。

不过，议会各党派的诉求仍然与执政的保守党有较大的分歧。工党表示，政府需明确排除“无协议脱欧”的可能性，否则不会与政府进行对话；苏格兰民族党表示，支持按《里斯本条约》第五十条进行延期，即推迟英国退出欧盟的日期，推动“二次公投”，同时要求政府将“无协议脱欧”的可能性排除在外；英国自由民族党和威尔士民族党则支持“二次公投”。但是到目前为止，“二次公投”并不在保守党政府的计划之中，政府也没有就是否延长“脱欧”期限进行正面答复。

英国舆论认为，事实上，“无协议脱欧”也是欧盟竭力避免的最坏选项，但鉴于英国国内矛盾激烈，欧盟的态度也有所松动，包括同意将爱尔兰边界的“备份安排”时间尽可能缩短，同意探讨延期“脱欧”等。不过，欧盟能够做出的让步可能较为有限。在“脱欧”协议草案被英国议会否决后，多名欧盟领导人及成员国领导人都明确表示不会再就该协议草案与英国重启谈判。德国总理默克尔16日表示，英国“脱欧”协议不容重新谈判，但德国仍会为英国实现有协议“脱欧”而努力。

分析认为，在“脱欧”问题上，英国政府、议会及民众的诉求各有不同，难以达成共识。在“二次公投”、英国政府与欧盟短期内达成新的“脱欧”协议、英国“无协议脱欧”这三种可能性不大的背景下，英国延迟“脱欧”的可能性在增加。

（本报伦敦1月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 16 版）

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