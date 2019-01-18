着眼未来，将绿色能源带入生活

参观者正在一家中企展台前咨询技术问题。

本报记者 景 玥摄

展览会展出的电动自行车。

本报记者 景 玥摄

电动飞机被广泛使用，废物和碳排放被控制到最低程度，工业废热被作为动力源重新利用，空气可以直接转换为可饮用水……众多新技术在本次峰会上展出，让参观者大呼神奇。虽然这些听起来像是未来城市中遥不可及的景象，其实已经离我们不再遥远。

1月14日至17日，第十二届世界未来能源峰会暨展览会在阿联酋首都阿布扎比举行。本届峰会聚焦水、能源、气候变化、太阳能、废物处理、绿色建筑等议题。全球众多政商界领导人、清洁能源生产商、绿色能源科学家等济济一堂，在4天的时间里展开广泛交流，探讨如何携手应对人类面临的共同挑战。

峰会还同时举办相同主题的展览会，展会面积达3万多平方米，共有来自全球40多个国家和地区的850家展商在此共同分享其在可再生能源领域的实践成果和前沿科技。共有44家中国企业参加展览会，在所有参展国家和地区中排名第一。来自西班牙的环保工作者曼努埃尔·鲁伊斯在参观展览后由衷感慨：“在这里，我能感受到一个新的绿色能源时代正扑面而来。”

世界紧密相连，可持续发展关乎全人类福祉

这是一场以“未来”为名的峰会，将绿色能源带入生活是本次峰会的一大亮点，可持续发展理念正日益深入人心。“在这里所看到听到的一切都是以全人类的生存为出发点，而不是不择手段压缩成本以追求最大经济效益，这是峰会给我最大的感受。”建筑设计师撒森在谈及观后感时如是说。

电动飞机被广泛使用，废物和碳排放被控制到最低程度，工业废热被作为动力源重新利用，空气可以直接转换为可饮用水……众多新技术在本次峰会上展出，让参观者大呼神奇。虽然这些听起来像是未来城市中遥不可及的景象，其实已经离我们不再遥远。

阿拉伯可再生能源委员会秘书长穆罕默德表示，本次峰会对迫在眉睫的全球性问题作出回应，世界各国的领导人、政策制定者、学者、企业家都在积极创新，寻求更先进的解决方案以实现可持续发展，在可以预见的未来，世界能源结构将会发生颠覆性变革，人工智能将为新能源产业带来巨大改变。

阿联酋国务部长苏尔坦表示，应对气候变化、资源短缺、水污染、空气污染等全球性课题需要国与国之间合作。这要求各国找到共同的关切点，为克服全球性挑战一起努力。

联合国粮农组织土地和水资源部副主任奥拉西认为，世界紧密相连，可持续发展关乎全人类福祉，国际社会应尽最大努力，以实际行动，共同创造美好未来。

来自德国的大学教授安妮在听完以“绿色建筑”为主题的论坛后告诉记者：“峰会让我对绿色建筑的概念有了更深入的了解，未来的每一栋楼可能就是一个‘绿色发电站’，很高兴看到很多国家都在共同致力于让人类更幸福、让世界更美好的行动中。”

“峰会令人惊喜，它为我们铺开未来图景的同时让可持续发展离我们更近。我认为，技术创新更需要提高人们的环保意识，从每一个个体出发，走可持续发展的道路。对公民的环保教育非常必要，希望能在全球推广。”希腊艺术家尼克斯在感慨科技神奇之余做出了更深入的思考。

加强国际合作，中国将成最大清洁能源贡献者

“上海电气”“中国电建”“中核集团”“协鑫”“阳光电源”“华为”“比亚迪”……44家中国企业携自己的拳头产品在本次峰会上亮相，吸引了众多参观者的目光。中国展台前人潮涌动，摩洛哥太阳能管理局、沙特电力公司、阿联酋阿布扎比国家石油公司等机构都对中国产品和科技表现出极大兴趣，纷纷走进中国展台咨询洽谈。

上海电气承建的迪拜950兆瓦光热光伏复合电站项目展示获得了不少参观者的青睐。上海电气电站集团战略处处长张之扬在接受本报记者采访时表示，上海电气以技术为导向，以客户需求为目标，致力于创造更好的未来。在技术选择上，700兆瓦光热发电项目配置15小时熔盐储热系统，确保全天24小时全年不间断供电，与250兆瓦光伏机组有效配合。这个技术创新也让其成为全球已开工电价最低光热电站。“此外我们还积极推进海水淡化和垃圾发电等项目，将可持续发展作为我们的战略布局，旨在为世界性难题提供解决方案。”张之扬介绍说。

联合国2030年可持续发展议程要求各国政府、私营部门与民间组织都参与到可持续发展议程中，并就此在全球和地区范围内加强国际合作，而中国一直在全球可持续发展中扮演重要角色。据统计，中国已经成为全球清洁能源领域的重要领导者，中国企业主导的很多项目在全球范围内都位居榜首。中国在绿色发展领域发挥的作用，引起国际社会的广泛关注。

世界银行集团董事总经理兼首席财务官拉维说：“在清洁和可再生能源发展方面，中国发展速度惊人，领跑全球可再生能源发展。中国驾驭和使用清洁能源的能力已走在世界前列。”

国际能源署技术分析师西蒙认为，“中国将成为全球最大的清洁能源贡献者。目前中国的新能源装备制造技术已达到较高水平，中国智慧是推动世界可持续发展不可或缺的力量，中国的技术创新让可再生能源更具价格竞争力，为发展中国家发展绿色经济提供了帮助。我们看到了中国在推动全球能源格局转变过程中的责任担当与不懈努力”。

（本报阿布扎比1月17日电）

本版制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 16 版）

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