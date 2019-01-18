伴着悠扬的民乐演奏，绘脸谱、赏国画、品中式点心……17日晚，国家大剧院张灯结彩，充满了浓浓的中国年气息。外交部与北京市人民政府联合举办的2019年外国驻华记者新年招待会在这里举行。外交部副部长秦刚，北京市委常委、常务副市长林克庆，外国驻华记者，驻华外交官，部分中央部委和北京市有关部门负责人，国内主要媒体负责人等近500人出席。外交部发言人、新闻司司长陆慷主持招待会。

秦刚在致辞时表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我们战胜各种风险挑战，在新征途上写下浓墨重彩的新篇章。

“今日中国早已不是我初来时的面貌。”意大利通讯社驻北京记者欧亨尼奥·布泽蒂已在中国学习、工作近10年，亲眼见证了中国10年间日新月异的发展变化。近年来，中国在国际舞台扮演更加积极角色，举办了一系列重要主场外交活动，也令他印象深刻。“从二十国集团领导人杭州峰会到不久前的首届中国国际进口博览会，我都在一线报道，感受到中国日益重要的影响力。”新的一年，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届中国国际进口博览会等重要活动也早早列入了他的报道日程。“世界读者都渴望了解中国。”布泽蒂说。

放眼2019年，中国将迎来新中国成立70周年。面对百年未有之大变局和错综复杂的国际环境，国际社会都格外关注中国在世界舞台上的作用。

“在我看来，新中国成立70周年是2019年最值得关注的大事件之一。”已经是第二任来华工作的白俄罗斯共和国驻华大使馆政务参赞韦尔盖奇科·谢尔盖对本报记者表示，他非常关心中国的重大方针政策，也见证了改革开放政策给中国带来的巨大发展。他十分支持中国提出的“一带一路”倡议，认为“一带一路”是加强欧亚合作的纽带，“包括白俄罗斯在内的沿线国家都受益匪浅，白中工业园就是很好的例子”。

“中国的改革开放和发展进步不仅造福中国人民，也有力促进了人类社会的繁荣进步，有力维护了地区和世界的和平稳定。外国记者是中国故事的亲历者、见证者、书写者、传播者，希望你们把一个真实的中国客观、全面地呈现给世界。”秦刚说。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 03 版）

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