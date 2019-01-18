杨洁篪会见埃及总统塞西

本报开罗1月16日电 （记者曲翔宇、周輖）当地时间1月16日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在开罗会见埃及总统塞西。

杨洁篪向塞西转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，在两国元首推动引领下，近年来中埃全面战略伙伴关系取得巨大发展。此次我作为习近平主席特别代表访问埃及，就是为了落实两国元首重要共识。希望双方保持高层交往势头，不断巩固政治互信，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。双方应在共建“一带一路”框架下，利用中埃产能合作机制等重要平台，加紧推进各领域务实合作，进一步造福两国人民。

杨洁篪指出，去年习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式和中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话中提出中非、中阿合作新举措。埃及是阿拉伯和非洲大国，即将接任非盟轮值主席国。中方愿同埃方加强合作，共同推动落实有关成果，带动中非、中阿集体合作迈上新台阶。

塞西请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候。塞西表示，埃中传统友谊深厚，埃及钦佩中国的发展成就，重视中国的国际地位，愿同中方继续落实好两国领导人共识，推进“一带一路”建设，深化多边事务协调，不断加强全面战略伙伴关系。埃方愿以担任非盟轮值主席国为契机，推动非中和阿中合作取得更多互利共赢成果。

访埃期间，杨洁篪还会见了埃及总理马德布利、埃及总统安全事务顾问纳佳和阿盟秘书长盖特。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)