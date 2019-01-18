世界看到了真正的大国担当（国际论坛）

习近平主席两年前在世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部的演讲，让世界看到了中国真正的大国担当

近年来，在保护主义抬头的背景下，经济全球化和自由贸易如何发展，成为人们普遍关心的问题。与此同时，一些西方国家民粹主义抬头，多边主义和全球治理面临挑战，让世界担忧。

2017年1月，习近平主席两次在多边舞台上发表具有划时代意义的演讲，为世界指明了前进方向。1月17日在世界经济论坛年会上，习近平主席发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，明确阐述了中国对经济全球化的认识和主张，分享了解决世界经济问题的中国方案。随后在联合国日内瓦总部，习近平主席又以《共同构建人类命运共同体》为题，阐释了构建人类命运共同体的目标路径，从历史和哲学高度解答了人类从哪里来、现在在哪里、将到哪里去的基本问题。习近平主席的演讲让世界看到了中国真正的大国担当，给全世界特别是经济界一个很大的振奋。

在国际事务中，中国是坚定维护世界和平与安全的力量，为世界和平与安定付出了不懈的努力。在朝鲜半岛核问题、中东问题、叙利亚危机、联合国维和等诸多问题上，中国始终坚持正义，为世界和平注入源源不断的正能量。如同2015年中国向联合国赠送的“和平尊”一样，这不仅显示了中国人民对联合国的尊重和支持，更表明了中国人民愿意和世界人民一起为和平而努力。

改革开放以来，中国对世界经济增长作出重要贡献，国际金融危机以来对世界经济的贡献率更是超过30%。中国不断深化改革、扩大开放是全世界的福音。中国这样一个巨大的经济体，通过改革开放向世界经济传递出积极信号，是大家都喜闻乐见的事情。更为重要的是，中国倡导共建“一带一路”，这是一个全新的经济全球化合作平台，遵循共商共建共享原则。“一带一路”倡议由中国提出，但它属于全世界。

“一带一路”倡议吸引众多国家积极参与，也受到了联合国等众多国际组织的高度认可。2017年5月首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，我陪同联合国秘书长古特雷斯出席，他在会后立即产生一个想法：希望推动联合国所属各机构负责人访华并与中方相关部门对接，探讨联合国参与“一带一路”合作的可行性。“一带一路”建设有利于促进沿线各国特别是一些欠发达国家的基础设施发展，对于这些国家经济腾飞具有重要意义。“一带一路”建设也是构建人类命运共同体的很好实践，共建“一带一路”将为完善全球治理提供宝贵经验。

2015年，联合国193个会员国一致通过了2030年可持续发展议程，这是一份造福人类和地球的行动清单，强调不会落下任何一个人。在落实可持续发展目标方面，我为中国感到骄傲，因为中国已经走到了各国的前面。中国提出的人类命运共同体理念与联合国2030年可持续发展议程一脉相承，高度契合。持续推动构建人类命运共同体，促进“一带一路”国际合作与落实联合国可持续发展目标相结合，人类社会的发展将达到一个全新的境界。

40多年的外交生涯告诉我，世界各国越来越重视中国，在联合国更能感受到中国的影响无处不在。在我担任联合国副秘书长后的第一次会上，很多联合国高官非常直白地说，全球可持续发展，没有中国的努力是根本无法实现的。相信中国将在全球治理中发挥越来越重要的作用。

（作者为联合国前副秘书长、中国国际公共关系协会会长）

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 03 版）

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