中国将迎来创业创新高质量发展

人民网讯 1月16日，由中国互联网新闻中心主办、中华思源工程扶贫基金会联办的2019年“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行，以“双创再升级、壮大新动能”为主题，通过“政、企、研、学”各方面的研讨与探索，推动实施创新驱动发展战略，激发市场活力和社会创造力。与会者就创新创业政策、理念、案例、研究等进行分享和探讨。

第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智在讲话中指出，多年来，中共中央、国务院高度重视创业创新工作， 2015年、2018年国务院先后发布了相关文件，推动大众创业万众创新蓬勃发展，助力中国成为世界上第二大创业市场。

陈昌智表示，推动创业创新高质量发展是当面的紧迫课题和难题，直接关系到进一步增强创业带动就业能力，提升科技创新和产业发展活力，创造优质供给和扩大有效需求，对增强经济发展内生动力具有重要意义。

陈昌智提出，一是要在改善创业创新环境上下功夫；二是要在推动创业创新发展动力上下功夫；三是要在提高科技创新支撑能力上下功夫；四是要在提高创业创新平台服务能力上下功夫。 “随着我国创业创新环境的不断改善，创业创新能力的不断提升，‘大众创业’、‘万众创新’的新浪潮必将势不可挡，必将迎来创业创新高质量发展的新局面。”

全国人大代表、中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、中国电商扶贫联盟主席、林达集团董事局主席李晓林在主旨演讲中指出，社会各界要充分发挥自身优势，争做哺育创新创业的摇篮，为我国“双创”的蓬勃发展、营造高质量发展的浓厚社会氛围助力。李晓林秘书长以黑龙江省延寿县大米举例表示，今后创新创业的方向是优质农产品，不但契合国家实施的乡村振兴战略，又是满足群民群众对消费升级、对美好生活的追求。他说“我们国家很多优质农产品，如袁隆平先生题词的‘生态延寿、品质稻米’，需要创新创业者共同挖掘、推广、营销，既可让创业者实现自身价值，又能帮助了贫困地区和困难农村群众脱贫致富。”

李晓林表示，中华思源工程扶贫基金会6次荣获民政部颁发的国家慈善领域最高政府奖——中华慈善奖，连续7年透明指数并列全国第1，还荣获中共中央、国务院、中央军委联合授予的“全国抗震救灾英雄集体”荣誉称号。特别是，中华思源工程扶贫基金会开展的“思源救护”项目，累计捐赠了3358辆救护车、救援车，不断创造并刷新我国慈善组织救护车捐赠纪录，也创造了受助省、市、区接收救护车捐赠数量的最高纪录。

李晓林秘介绍，中华思源工程扶贫基金会2018年牢记宗旨、不忘初心，总收入超过3亿元，扶贫支出超过2.5亿元，累计帮扶困难群众超过1300万人次。特别是，主导建设了民政部指定的慈善组织互联网公开募捐信息平台——帮帮公益，牵头成立了由商务部电子商务和信息化司指导的中国电商扶贫联盟，搭建了思源农特馆等，以新平台、新理念、新措施，帮助贫困地区、困难群众立足当地资源，用辛勤劳动、创业创新实现脱贫致富。

(责编：赵芮(实习生)、常红)