法国里昂一所大学发生爆炸致3人受伤

新华社巴黎1月17日电（记者陈晨）据法国当地媒体17日报道，法国东南部城市里昂一所大学校园的大楼楼顶当天上午发生爆炸并引起大火，截至目前已造成至少3人受伤。

报道称，上午9时左右，法国里昂第一大学的一座大楼发生爆炸，随即引发大火。当地媒体提供的现场视频显示，发生爆炸的楼顶黑烟冲天。

里昂第一大学在其社交媒体账号上表示，该楼楼顶正在进行翻新工作，储存在楼顶的气罐发生了爆炸。

当地消防员、警察和急救人员已赶到现场参与救援。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)