外交部驳彭斯：美方最没资格在国际规则问题上指手画脚

人民网北京1月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持17日例行记者会。记者会实录如下：

应马达加斯加共和国当选总统拉乔利纳邀请，国家主席习近平特使、全国政协副主席何维将赴马达加斯加首都塔那那利佛出席于1月19日举行的拉乔利纳总统就职典礼。

问：据报道，美国副总统彭斯在美驻外使节会上对中国发表了许多不实指责，称不会再对中国无视法律和规则的行为视而不见。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。我不知道有没有一种说法叫做“国家诽谤行为”？一段时间以来，美方就债务、贸易、南海、规则、宗教自由等问题对中国内外政策进行种种无端指责和污蔑攻击。事实早已作出有力驳斥，就连美国内也有很多有识之士对美方做法提出批评。

就在今天上午，我看到彭博社刊发了一篇耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇的文章，指出美国对中国的一系列指控基于一些完全站不住脚的证据，经不起认真推敲，停止追随这些捕风捉影的信息才是美国政府最明智的选择。至于说到国际规则，大家也都看得很清楚，美方对国际规则“合则用、不合则弃”的双重标准是赤裸裸的。在这个问题上，美方最没有资格对中国指手画脚、横加指责。

今年是中美建交40周年。近日，王毅国务委员兼外长接受《人民日报》采访，其中的观点值得美方人士认真学习和体会。王毅国务委员指出，中美共同利益远大于分歧，不能让矛盾分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。只有秉持发展的眼光、开放的胸襟、包容的态度，才能为中美关系开辟更广阔的空间。王毅国务委员强调，要做对战略互信的选择题。中国坚持走和平发展道路。中国不会成为美国，更无意取代美国。双方之间的竞争应该是积极意义的竞争，符合规则的竞争。双方应当打开大门而不是设置壁垒，树立互利双赢的新理念，摒弃零和博弈的旧思维，不能任由一些人恶意攻击抹黑中美关系，毒化两国关系的社会基础。

希望美方有关人士正确理性看待中国发展和中美关系，停止在有关问题上干涉中国内政、损害中国利益，多做有利于中美互信与合作的事，与中方共同努力，维护中美关系健康稳定发展。

问：美国会一些议员提出法案，希望阻止美国向违反美制裁法令和出口管制法案的华为、中兴以及其它中国通信公司出口零部件。中方对此有何回应？

答：关于你提到的美国联邦几个参议员提出的所谓法案，相关报道我也看到了。我不知道你怎么想？我觉得这几个参议员的举动就是美方一些人极端狂妄自大，同时又极端缺乏自信的表现。全世界都对美国千方百计动用国家机器打压封杀中国高科技公司的真实意图看得非常清楚。就连美国国内一些有识之士都一针见血地指出美方有关举动的实质和可能的后果。美方作为不是一个正常国家的正常作为，更不应是作为世界第一强国的正当作为。美国在世界上制造的各种冤假错案已经够多了，美方的一些人应该端正心态，适可而止。

我想再次强调，中方坚决反对美方滥用所谓出口管制措施，反对美方干涉企业开展正常的国际贸易与合作。我们敦促美国会有关议员停止对中国企业的无理打压，停止推动审议有关议案，多做有利于中美互信与合作的事。

问：据报道，美司法部正就华为涉嫌窃取商业机密行为进行刑事调查。你认为美方指控是否属实？针对美方指责中企窃取商业机密，你有何评论？

答：你所说的是T-Mobile公司2014年和华为之间的案件吧？（记者点头）。据我们了解，华为与T-Mobile之间的纠纷是企业之间的民事纠纷，双方当事人已经通过法律途径妥善解决。我们对有报道称美国联邦检察官就有关案件又展开刑事调查的不寻常做法表示关切，特别是对背后的真实意图表示怀疑。如果动辄将普通的民事案件扩大化、政治化，并任意动用国家机器对中国企业进行打压，这不仅不符合自由公平竞争的规则，也违反法治精神。

我愿再次重申，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外经济合作。我们希望美方为中国企业在美正常经营活动提供公平竞争环境。

问：据报道，昨天美方高官表示，鉴于中俄拥有一定规模的核武库，美方将继续依赖其核威慑设施来防范中俄的核打击。中方对此有何评论？

答：这类消息我们最近听得较多。美方一边要求世界上其他各国减少发展武器，一边却不断强化杀伤力巨大的武器库。这其实也反映了美方的双重标准。我们希望美国作为超强军事大国和联合国五常之一，能够和其他安理会常任理事国一起为促进世界和平与稳定作出积极贡献。

问：日前，委内瑞拉全国代表大会（全代会）通过决议，将根据宪法第233条，宣布组建“过渡政府”并举行透明自由选举，同时敦促中国等国家冻结委政府账户和资产。中方对此有何评论？

答：今年1月10日，马杜罗总统开启新的任期，包括中国在内的众多国家和国际组织派代表出席了他的就职仪式。马杜罗总统宣布推动经济复苏等国家治理举措。这有利于委内瑞拉民生改善，符合各方利益。

中方一贯奉行不干涉内政原则，我们支持委内瑞拉人民自主探索符合本国国情的发展道路。对于这一进程由谁来领导，各方应尊重委内瑞拉人民已经作出的选择。中方愿同各方一道努力，为委内瑞拉人民通过政治对话、和平自主地处理内部事务创造有利条件。

问:据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫16日在年度记者会谈到中俄关系时表示，2018年俄中贸易额再创新高，中俄在国际事务和多边框架内相互支持。中俄发展友好是因为中俄互为邻居，拥有广泛的共同利益。拉夫罗夫还表示，有人竟然提出应与俄签署和平条约来遏制中国，对此深感遗憾。中方对此有何评论？

答：我们高度赞赏拉夫罗夫外长对中俄关系的积极评价。正如拉夫罗夫外长昨天在年度记者会上所讲，在习近平主席和普京总统的战略引领下，2018年中俄关系取得前所未有的大发展，各领域都收获了丰硕的成果。

今年是中俄建交70周年。中俄关系70年来的发展历程已经充分表明，中俄关系持续稳定发展，特别是近年来保持高水平发展，是两国和两国人民的共同愿望，符合两国人民共同利益，也是维护世界和平的重要战略稳定因素。中俄关系不受国际风云变幻影响，不因一时一事而改变，也不会受到任何势力挑拨。在当前国际形势下，中俄之间建立的不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系，为国际社会和大国关系树立了典范和榜样。

中俄深化友好没有止境，拓展合作没有禁区。中方愿与俄方以庆祝建交70周年为契机，继续携手努力，以更多实实在在的合作成果助力两国共同发展和振兴。我们将继续密切战略沟通协作，坚决维护多边主义，为促进世界的和平与稳定贡献更多正能量。

问：加方指责中方因康明凯在华担任外交官期间的行为而对其逮捕，并称这违反《维也纳外交关系公约》。中方是否侵害了康的外交豁免权？

答：此案正由有关部门依法侦办，具体情况我不便透露。

我想强调的是，中方做法完全符合包括《维也纳外交关系公约》在内的国际法。我们已经多次说过，康明凯不是现任外交官，此次是持普通护照、商务签证来华，因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被中国有关国家安全机关依法采取强制措施，根据《维也纳外交关系公约》及国际法，不享有豁免权。

问：据报道，朝鲜一名高级官员途径北京前往美国华盛顿。你能否证实他过境期间有无同中方会面的安排？

答：我不掌握这方面的具体信息。

问：加拿大官员表示，根据他们对法律的理解，关于康明凯案中方有两种选择，一种是中方要求加方放弃康的外交豁免权，或者是将康驱逐至加拿大。请问加方的理解是否正确？中方是否要求加方放弃其外交豁免？

答：近期加方在有关个案问题上话说得有点多，我不想就此发表具体评论。我刚才已经说得非常清楚了，该案正由中方有关部门依法侦办。

追问：加外长称，中方过去几周针对孟晚舟案对加公民所采取的行动是对所有国家的威胁，你是否认同这种说法？

我想你们的外长是不是有点太着急了，以至于口不择言。中国对加拿大构成什么威胁了？中国公民仅仅是过境转机就被加方无理扣押，连加方都承认她没有违反任何加法律，这是加方对中国公民构成严重威胁！你明白吗？构成威胁的是加方，不是中方。加方可以焦虑，但是千万不要口不择言，这是对加方信誉和形象的严重损害，也无益于问题的解决。

我还想补充一句，其实你也可以问问加拿大民众。我注意到这几天加拿大民众在网上发表了很多意见。中国依法判决加拿大籍毒贩死刑，其实是帮助加拿大人民和其他受毒品威胁的国家人民，是为民除害，怎么会构成威胁呢？！难道加方领导人认为让毒贩在加国内为所欲为就不是威胁？就是安全吗？最起码的是非标准还是要有的。

会后有记者问及：当地时间1月15日下午，肯尼亚首都内罗毕市中心都喜酒店（Dusit D2 Hotel）发生恐怖袭击事件，造成21名无辜人员丧生、多人受伤。中方对此有何评论？

答：中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责日前发生在肯尼亚内罗毕的恐怖袭击，对无辜遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。作为肯尼亚的好朋友，中方将继续坚定支持肯方维护国家安全和地区稳定的努力。

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因日程安排原因，1月18日（星期五）外交部例行记者会暂停一次。

记者会暂停期间，外交部发言人办公室将照常接受传真或邮件提问。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)