佩洛西致信特朗普 建议推迟国情咨文演讲

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，当地时间1月16日，美国众议院议长南希·佩洛西致信总统唐纳德·特朗普，建议其推迟国情咨文演讲的日期，或以书面形式向国会提交国情咨文。

佩洛西建议特朗普推迟国情咨文演讲

佩洛西在信中表示，“考虑到安全问题，如果政府不能在本周内重启，我建议在政府停摆结束之后，我们再共同确定发表国情咨文演讲的合适日期，或者总统先生可以考虑于1月29日以书面形式向国会提交国情咨文”。

尽管信中佩洛西仅以建议的形式表明了态度，但实际上，总统何时进行国情咨文演讲在很大程度上取决于众议院议长。

美国宪法要求总统向国会发布年度报告，阐述施政方针。而按照惯例，总统到国会发表国情咨文演讲的邀请需由众议院议长发出，时间一般为每年年初。

民主党领导层的其他成员对特朗普的态度更具对抗性。众议院民主党核心会议组主席哈基姆·杰弗里斯发布推文称，在政府重开之前，特朗普发表国情咨文演讲的决议不会被通过。

各方意见争执不休

佩洛西建议特朗普推迟国情咨文演讲的主要原因在于，国土安全部和特勤局是负责国家安全事务的两大关键部门，但都因政府停摆而陷入困境，国情咨文演讲的安全缺乏保障。

信中，佩洛西指出，2018年9月，国土安全部部长克尔斯蒂恩·尼尔森曾将国情咨文演讲定为“国家特别安全事件”，需要联邦政府提供全部资源以确保演讲安全进行。而为国家特别安全事件进行协调、规划和实施安全保障的特勤局已停摆26天。

然而，国土安全部部长尼尔森当天发布推文称，国土安全部和特勤局已做好充分准备，能支持和保障总统照常发表国情咨文演讲。

共和党领导成员约翰·图恩表示，他无法理解民主党人如何能提出这样的要求：一方面，他们拒绝同总统就政府“关门”进行会谈；另一方面，他们不允许总统进入国会大厦。“我认为这对于美国人民来说并不好。”

民主党态度坚决 重开政府是谈判前提

目前为止，民主党人在反对白宫上始终处于统一战线，而白宫方面则在积极排挤态度温和的民主党成员，以期向佩洛西和舒默施加压力。

当地时间16日上午，参议院少数党领袖查克·舒默与已关闭的众议院民主党核心会议组进行会谈，要求大家保持团结。

当地时间16日午间，至少有7位众议院民主党人参加了旨在重新开放政府的白宫会谈。7人组在会议前发表联合声明，重申了民主党的立场：进行边境安全的谈判的前提是政府必须重新开放。（罗冰倩）

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