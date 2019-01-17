越南驻华大使：发展与中国友好关系是越外交政策头等优先

人民网北京1月17日电（徐祥丽）1月18日是中国和越南两国建交69周年纪念日。17日，越南驻华大使馆在京举行越中建交69周年招待会。越南驻华大使邓明魁出席招待会并发表致辞。

邓明魁大使表示，越南和中国山水相连，文化相通，风俗习惯相近，两国人民有着数千年交流接触的历史。发展越中睦邻友好与全面合作关系是双方唯一的正确选择，对各自国家发展事业具有十分重要的意义。在越南的对外政策中，发展与中国友好合作关系是头等优先。

2018年是越南-中国全面战略合作伙伴关系建立10周年。邓明魁大使指出，过去一年，越中关系保持积极发展趋势并取得很多新进展。双方高层领导频繁接触，越南政府总理阮春福出席了在上海举办的首届中国国际进口博览会，与中共中央总书记、国家主席习近平同志举行了重要会见。

邓明魁大使说，两国经贸合作是越中关系中的亮点。据中国海关的统计，2018年越中双边贸易额有望接近1500亿美元。越南连续三年是中国在东盟中最大的贸易伙伴，是中国全球第八大贸易伙伴。2018年，中国成为越南第七大投资来源国。

邓明魁大使指出，国之交在于民相亲，两国民间交流在过去一年日益加强，为推动两国友好合作关系奠定了积极的社会基础。去年头10个月双方人员来往超过1200万人次，其中，赴越的中国公民达650万人次，越南是中国公民出境旅游的第三大目的地。来华的越南公民达630万人次，在来华外国人当中占第二位，在东盟各国中占第一位。

展望2019年，邓明魁大使表示，在两党两国的共同努力下，越中关系将继续向前发展。双方要全面有效落实高层领导的共识，增进政治互信，推动各领域务实合作，进一步加强民间交流，巩固两国关系的社会基础，共同维护地区的和平稳定，妥善处理分歧，推动越中全面战略合作伙伴关系稳定、健康、深入发展，造福两国人民，并为世界和地区的和平、稳定作出贡献。

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