研究显示：2018年是有记录以来海洋温度最高一年

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，数据追踪国际科学家团队称，自1958年开始记录海洋状况以来，2018年是海洋温度最高的一年，此项研究结果发表在16日的科学杂志《大气科学前沿》上。

过去五年，海洋一直维持高温，2018年再次突破了2017年创造的纪录。研究者说，全球海洋变暖的惊人趋势是人为地球变暖的直接结果。

研究的科学家上周发表的一项研究表明：海洋的变暖速度比科学家之前认为的要快，因为它吸收的热量比以前所知的要多。参照过去60年的情况，2081-2100年海洋将变暖6倍。

人类释放到大气中的二氧化碳等越来越多，这些气体造成能量失衡，导致全球变暖。研究表明，温室气体产生的90%以上的热量被海洋吸收了。

美国国家大气研究中心气候分析科的科学家凯文·特伦伯斯说，全球平均地表温度受到天气、厄尔尼诺等的极大影响。海洋变暖这个信号是比气温更明显的气候变化指标。·

海洋变暖的影响

研究报告作者表示：在过去的一年里，海洋变暖的影响是显而易见的。

海洋变暖造成了各种问题，如海平面上升、降雨量增加导致风暴加剧、以及珊瑚白化和极地冰层融化。

海洋变暖导致全球海平面比1981-2010年的平均值上升了29.5 毫米，这是有史以来观测到的增长量最大的一次。

海平面上升使沿海地区更容易遭受风暴潮和海岸侵蚀，影响淡水供应。

2018年，海洋变暖在全球引发了一系列飓风和台风，飓风迈克尔和佛罗伦萨给美国东南部带来了大规模的风力破坏和毁灭性的洪水，这一年中最强烈的风暴曼格胡特袭扰了菲律宾和香港。海水变暖使空气含水量增加，从而加剧了飓风佛罗伦萨给卡罗来纳州带来的降雨。比正常海域温暖的太平洋和印度洋也引发了日本和印度的洪灾。

海洋变暖的其他影响还包括珊瑚白化和死亡，近年来澳大利亚的大堡礁受损严重。

海洋变暖还导致了冰架融化，冰水流入海洋致使海平面上升。本周早些时候发布的一项研究发现，海洋温度升高使南极冰层加速融化。（赵艳）

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