国际观察：不惧美国制裁 德国推进对俄能源合作

德国外交部16日表示，德国外长海科·马斯即将访问俄罗斯，“北溪-2”天然气管道项目很可能成为此访主要议题。近日，美国驻德国大使理查德·格雷内尔对多家德国企业发送信件警告称，如果它们继续与俄方合作推进“北溪-2”项目，可能将遭受美方制裁。

分析人士指出，美国出于多重目的百般阻挠“北溪-2”项目，而德国基于自身利益坚持推进这一项目，德美关系面临考验。

德国拒绝干涉

针对来自美方的警告，德国政府发言人斯特芬·赛贝特14日在例行记者会上说，长久以来，德国政府非常清楚美方对这一项目的批评态度，美方同样清楚德国的立场，双方就此展开了不同层级的讨论。

德国执政联盟成员基督教民主联盟主席克兰普-卡伦鲍尔14日表示，美国大使表现出一种很不正常的外交方式，受到影响的公司给出了正确答案，它们不会让自己受到威胁，也拒绝被干涉。

《法兰克福汇报》评论说，格雷内尔的威胁适得其反，他的做法只会疏远同属西方的朋友，增强反美情绪。

事实上，这不是美国第一次因“北溪-2”项目威胁德国。面对美国威胁，德国总理默克尔此前表达过坚决推进该项目的立场，并提醒美国不要将这个经济合作项目政治化。

“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可以绕过乌克兰把俄天然气输送到德国，再通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。项目计划于2019年建成，建成后预计俄罗斯每年可向德国输气550亿立方米，可满足欧洲10%的天然气需求。

作为全球最大天然气进口国之一，德国国内超过90%的天然气消费需要进口。据欧盟统计局2018年估算，目前德国进口天然气中，约50%至75%来自俄罗斯。

分析人士指出，在德国目前的能源消费组成中，天然气只占不到24%。然而随着德国分阶段放弃煤电和核电，未来德国需要大量增加天然气进口。

美国步步紧逼

美国一直反对俄罗斯与德国建设“北溪-2”项目，并将其视为俄罗斯试图扩大对欧洲国家影响力的手段。美国国务卿蓬佩奥此前称，俄罗斯试图借助该项目从政治和经济上“操纵”欧洲。

美国国务院负责能源资源事务的助理国务卿弗兰克·范农去年12月公开表示，“北溪-2”项目会导致欧洲各国在能源上对俄罗斯的依赖加深，无助于欧洲能源供给多样化，并称该项目是对欧洲能源和国家安全的“直接侮辱”。

此外，由于“北溪-2”项目绕过乌克兰把俄罗斯的天然气输送到德国，美国还将该项目视作俄罗斯对乌克兰的打击，称项目会危害乌克兰的经济和战略安全。

除了遏制俄罗斯等政治因素外，经济因素也是美国反对“北溪-2”项目的重要原因。过去几年，美国加大本土页岩气开发力度。随着天然气产量飙升，美国在扩大出口市场方面瞄准了一直依赖油气进口的欧洲国家。鉴于俄罗斯目前是欧洲天然气市场的最主要供应商，美国试图通过将经济与政治安全议题挂钩，干扰俄罗斯与欧洲的能源合作，借此为美国天然气出口“铺路”。

分析人士指出，美德关系因北约军费问题已生嫌隙，“北溪-2”项目之争无疑令两国关系面临新考验。美国智库布鲁金斯学会美欧中心高级研究员施特尔岑米勒认为，美国如因“北溪-2”项目对德国实施制裁，这一情形无疑是各方均不乐见的。（新华社记者 任珂、张远；参与记者：刘晨、刘品然）

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