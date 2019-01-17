日本鹿儿岛火山喷发 火山渣飞出1公里（图）

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人民网讯 据NHK报道，当地时间17日上午9时许，日本鹿儿岛县口永良部岛新岳火山喷发，火山口喷出大量火山渣及火山碎屑流，但未影响到当地住宅区，日本气象厅发布3级（进山限制）警戒。

日本气象厅称，当地时间17日上午9时19分，鹿儿岛县口永良部岛新岳火山喷发，从卫星图像上确认，此次喷烟高度达到6千米，大块火山渣飞出距火山口约1公里远的距离。从火山的西南侧及西北侧，火山碎屑流涌浪掠过1.5公里，火山渣及碎屑流未到达当地住宅区。之后，火山喷发仍在继续、火山口持续冒着白烟。

气象厅表示，今后或有可能发生相同规模的喷发，继续维持3级（进山限制）警戒，呼吁民众注意距离火山口2公里范围内的大块火山渣及碎屑流。

距离口永良部岛40公里的屋久岛机场管理事务所称，火山喷发约半小时后火山灰飘至附近，附着在汽车挡风玻璃等物体上。之后，火山灰的数量逐渐减少，屋久岛机场目前尚未关闭飞机跑道。

气象卫星也捕捉到火山喷发时的样子，从气象卫星向日葵8号拍摄的图像，可以看到9时20分许，口永良部岛的云层上涌出黑色的的火山灰。

火山灰随风扩散，飘至相邻的屋久岛及东边的种子岛上空。

据报道，当地火山去年10月开始间歇性喷发，去年12月18日曾喷发过一次。

(责编：贾文婷、刘洁妍)