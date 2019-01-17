“丝路连心”中国春节庆祝活动在约旦成功举行

当地时间15日，今年约旦首场中国春节庆祝活动——“丝路连心”约旦费城大学孔子学院2019年中国春节庆祝活动在该大学演播厅隆重举行。中国驻约旦大使潘伟芳、费城大学校长萨勒姆及数百名中约友人、大学师生参加庆祝活动。

萨勒姆说，2018年费城大学开设本科汉语与中国文学专业并成功招生，今年将进一步加强汉语本科专业建设工作。他感谢中国驻约旦大使馆捐赠的汉语图书和中国电影光盘，以及孔子学院总部/国家汉办专项捐赠的汉语语音室和汉语图书。

潘伟芳说，费城大学汉语本科专业的设置恰逢其时，其发展前景广阔，努力学习的约旦青年一定能在中约合作与交流的舞台中实现自己的人生价值，中国驻约旦大使馆将一如既往地全力支持费城大学孔子学院建设，并将以此为契机鼓励更多的青年学子参与两国教育与文化交流。

在庆祝活动现场，费城大学孔子学院师生共同表演了汉语诗歌朗诵、太极拳、汉语演讲、中约传统乐器演奏、歌曲、舞蹈等节目，主办方还播放了《成绩与展望：2018年费城大学孔子学院年度画册》微电影。

太极拳表演。（图片由费城大学孔子学院提供）

活动持续2小时，演播厅座无虚席，现场不时响起欢声笑语。表演者字正腔圆的汉语、有模有样的太极、驾轻就熟的器乐演奏，给观众们留下深刻的印象。最后，潘伟芳和萨勒姆共同为2018年费城大学汉语学习优秀奖同学颁发了证书奖品。

据介绍，该庆祝活动由中国驻约旦大使馆和孔子学院总部/国家汉办主办，费城大学孔子学院承办。（记者 林晓蔚）

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