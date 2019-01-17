特雷莎·梅为何能涉险过关

英国议会下院16日以325票反对、306票赞成的投票结果，否决了由反对党工党领导人科尔宾提出的对政府不信任动议。而前一日，英国议会下院高票否决了此前英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议草案。

分析人士认为，接连两天的议会投票结果大相径庭，折射出不同的利益考量。英国延迟“脱欧”的可能性在增加，英国政府可能同欧盟继续讨价还价。

不同考量

英国议会下院压倒性地反对政府去年同欧盟达成的“脱欧”协议草案，其中保守党内100多个议员“倒戈”。而转过天，议会下院却投票选择让首相特雷莎·梅留任，究竟为何？

分析人士指出，这两次投票性质不一，议员投票时的考量也截然不同。“脱欧”协议草案被高票否决是因为各个议员出于对选区利益的考虑，担忧协议对自身选区造成不利影响。比如，北爱尔兰民主统一党因担心协议中有关英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间边境问题的内容将造成英国分裂，投的是反对票。

而16日的不信任投票主要由工党领导人科尔宾发起，各议员投票时更多考虑的是党派利益。虽然工党拉了自由民族党、威尔士民族党等党派来反对特雷莎·梅，但执政的保守党议员基本上全投了对特雷莎·梅的支持票，以保持执政党地位。北爱尔兰民主统一党作为保守党的政治盟友，也投下了支持票。

可能延迟

特雷莎·梅先后挺过了党内和议会的不信任投票，这说明她仍是目前唯一适合的首相人选。面对举行二次公投的呼声，特雷莎·梅一直强调要将“脱欧”进程进行到底。只要她还在任，就会带领英国走完“脱欧”之路。

根据议会下院此前决定，特雷莎·梅将在21日前提出新“脱欧”方案，并再次提交议会表决。但目前来看，欧盟能做出的让步有限，已经达成的“脱欧”协议不会发生太大变化。

英国定于今年3月29日正式脱离欧盟。分析人士认为，在二次公投、英国政府与欧盟短期内达成新的“脱欧”协议、英国无协议“脱欧”这三种可能性不大的背景下，英国推迟正式“脱欧”日期的可能性在增加。

16日，英国就业与养老金大臣安伯·拉德在回答记者提问是否会延迟“脱欧”时说，“不应该把任何一个选项轻易否决掉”，并暗示了推迟“脱欧”日期的可能性。另一方面，据英国媒体报道，欧盟此前也表示，如果英国议会无法通过协议，且特雷莎·梅能够保住首相职位，可能同意英国推迟“脱欧”至今年7月甚至更久。

英国议会下院15日否决“脱欧”协议后，英镑应声上涨。分析人士认为，这说明投资者预期未来将由议会主导“脱欧”并且延迟“脱欧”，市场是欢迎这种情况的。（新华社记者 桂涛）

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