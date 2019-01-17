新闻分析：从美政府“停摆”连累天气预报说起

“如果你发现天气预报有点不准，不要太惊讶，政府‘停摆’已导致预测天气、特别是极端天气的实验室关闭。所以，在IBM使用最新天气预测系统出手相救之前，你出门最好还是带上伞吧。”美国媒体劝告公众说。

美国联邦政府部分机构关门进入第四周，继续刷新历史最长纪录。美国国家气象局的工作人员“无薪上班”，美国最重要的天气预测系统亟须升级，重要模型和数据缺乏维护……

而对于极端天气预测预警来说，危害更大：美国国家飓风研究中心目前无法为2018年飓风灾区预测下一个风暴季；美国国家海洋和大气管理局为龙卷风季所作的大量救灾和应急努力和合作搁置下来……

远不止是天气。

无法转移到美国农业部实验室的稀有黄蜂危在旦夕；拯救海豚等搁浅海洋动物的项目已经暂停；需要在特定年龄培育的奶牛正在错过最佳时期，研究人员可能将白白浪费数月甚至数年时间；学生因无法访问政府机构数据不能及时递交毕业论文……

美国航天局、农业部、地质勘探局、环境保护局等多个联邦政府科研机构都因“停摆”“歇业”而要求大部分员工回家待命，甚至禁止他们查阅工作邮件。可以说，几乎所有与联邦政府相关的科研机构、项目、人员、承包商、合作方都深受其害，而失去的不止是薪水。

美国科学促进会发表声明指出，部分研究机构暂时关闭对美国科技和创新体系及未来竞争力造成严重损害。

从资源提供方面看，政府“停摆”无异于“釜底抽薪”。由于缺乏资金、设备和数据等多方面支持，包括气候变化研究、虫害控制、飓风预测在内，众多科学项目和研究任务被迫搁置。对那些与季节或时间相关的项目，这一耽搁可能就意味着过去一年甚至数年的心血毁于一旦。

美国国家科学基金会因政府“停摆”已停止处理拨款申请，并取消了与外部科学家合作的项目审查。据美国媒体报道，2018年1月1日至8日，国家科学基金会拨款4200万美元资助了108个科研项目，但今年以来没有发放任何资金。科研人员指出，这种搁置将导致项目审批工作积压，最终众多科研项目将可能无法顺利实施，有些甚至可能“流产”。

美国电信业协会近日发表声明说，现在是美国努力在5G竞赛中保持领先地位的关键时期，但美国联邦通信委员会已于1月3日用完资金，此后已停止其设备审批流程，这对审批支持5G部署的联网设备产生“严重的负面影响”。

第二，从气候环境方面看，“停摆”无异于“雪上加霜”。超过1.3万名美国环境保护局的员工被迫休假，对有毒化学物质的监测工作无法实施。民主党参议员伯尼·桑德斯批评说：“美国甚至整个世界正在遭受重大（气候）危机，但美国环保局几乎没有人在工作！”

全美众多国家公园也受到波及。位于华盛顿的国家动物园因资金、人力不足关闭了大熊猫馆的网络直播，失望的粉丝到社交媒体上吐槽“停摆”。

即便有些国家公园保持开放，也无法为游客提供服务，公共卫生和游客安全问题凸显。由于缺少员工，优胜美地等国家公园内垃圾遍地，人类排泄物从无人清理的厕所流出，有游客闯入限制区域，植被等遭破坏，一些地区的状况“惨不忍睹”。

第三，从公共健康方面看，“停摆”意味着撤走安全“护卫”。美国国家卫生研究院的部分实验室关闭，艾滋病等疾病相关研究无法继续；美国食品和药物管理局无法继续开展食品和药品的日常检测，导致食药供应安全情况缺乏监督。

美药管局指出，政府“停摆”将增加食源性疾病暴发的可能性，有必要迅速恢复高风险领域的检查。

第四，在航天领域，政府项目深受其害，商业载人航天也被迫推迟。美国航天局超过1.45万名员工被迫离开工作岗位，一些人在约翰逊航天中心等航天局机构外聚集抗议。虽然国际空间站等重要项目能够继续运营，但“平流层红外天文台（SOFIA）”这样的项目则难以维持。航天局的推特图片账户不更新了，连火箭发射直播也不解说了。

由于为太空探索技术公司等私营企业提供飞行安全咨询和审核的政府机构从业人员不能上班，一些商业航天发射甚至连美国正大力推进的商业载人航天计划都推迟实施。

此外，许多美国政府科研人员被迫错过天文、生物、气候、农业科技等诸多领域的重要科研会议，一些政府相关的科学会议不得不推迟举行甚至被迫取消。为鼓励同行们坚持下去，在美国天文学会今年1月举行的年会上，上千名与会者向那些因“停摆”缺席会议的联邦政府科研人员一起喊出口号：“谢谢你！我们想念你！”（新华社记者 郭爽）

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