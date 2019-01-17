安理会决定成立荷台达协议支助团

联合国安理会16日通过决议，决定成立联合国支助荷台达协议特派团（荷台达协议支助团），以帮助落实也门政府和胡塞武装此前达成的撤军协议。

安理会当天通过第2452号决议，决议规定荷台达协议支助团最初任期为6个月，将由荷兰退役将军帕特里克·卡马特领导。卡马特目前在也门领导一个联合国先遣队，并担任重新部署协调委员会主席，负责协调也门政府和胡塞武装从荷台达市以及荷台达等港口撤军事宜。

决议授权荷台达协议支助团领导和支持重新部署协调委员会的运作；监督各方执行荷台达省停火以及从荷台达市和荷台达等港口撤军的情况；与各方合作，确保荷台达市和荷台达等港口的安全由地方安全部队接管；促成和协调联合国有关荷台达协议的支助工作。

荷台达协议是也门政府和胡塞武装此前就停火和撤军事宜达成的协议。2018年12月，联合国主持的新一轮也门和谈在瑞典首都斯德哥尔摩举行，也门政府和胡塞武装谈判代表在涉及停火、战俘交换、荷台达控制权等重要议题上达成一致，双方同意在荷台达停火并撤军。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。（记者 尚绪谦）

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