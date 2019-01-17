专访：当今世界比以往任何时候都更需要多边主义——访联大主席埃斯皮诺萨

第73届联大主席埃斯皮诺萨近日在接受新华社记者专访时强调，当今世界面临诸多严峻挑战，国际社会比以往任何时候都更加需要多边主义。

埃斯皮诺萨说：“除了多边主义，我们没有其他更好的办法和机制来应对和解决诸如气候变化、裁军、恐怖主义和有组织跨国犯罪等需要国际合作才可能解决的问题。”

她说，国际社会需要进一步加强合作。我们需要高质量的多边主义——能够带来成果的多边主义。

第72届联大2018年6月5日选举厄瓜多尔外长埃斯皮诺萨为第73届联大主席，使她成为联合国历史上第四位女性联大主席。埃斯皮诺萨在当选后即明确表示：“我们面临的挑战是建设一个更强大、更高效的组织。加强多边主义不是一种选择，而是一种义务。”

埃斯皮诺萨在接受采访中还强调了对话在解决冲突中的重要性。她说:“对话是我们解决全球冲突最有力的工具，是建设一个真正和平与繁荣世界的唯一途径。”

埃斯皮诺萨对中国在联合国以及国际事务中所做的贡献表示赞赏。她说：“中国是联合国非常重要的合作伙伴……中国对多边主义做出了坚定的承诺。”她说，中国是一个非常了不起的国家。

埃斯皮诺萨说，联合国在2018年对下一步落实《巴黎协定》、加强全球应对气候变化的行动力度做出进一步安排；联大连续通过“具有历史意义的”移民和难民问题全球契约，为国际社会解决难民和移民两大难题提供了国际合作框架与合作平台。“这些成就完全归功于多边主义的全球治理理念。”

在谈到2019年的工作时，埃斯皮诺萨表示，这将是非常忙碌的一年。今年联大将继续围绕她上任伊始所确定的七大优先事项，即体面工作、残疾人权益、环境行动、移民与难民、性别平等、联合国振兴，以及青年、和平与安全等开展工作。

埃斯皮诺萨说，联合国成立于国际形势完全不同的73年前，许多不适应新形势的做法和机构设置必须做出改变。为不辜负全人类的厚望，联合国必须励精图治，在新的一年里为世界做出新的贡献。（新华社记者 王建刚）

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