希腊现任政府赢得议会信任投票

希腊总理齐普拉斯领导的现任政府16日以151票支持、148票反对的结果赢得议会信任投票。

在经过两天辩论后，希腊议会于当地时间16日晚开始投票。除一名议员缺席外，其余299名议员中，隶属于执政党激进左翼联盟的145名议员、6名独立议员或来自独立希腊人党的议员投票支持现任政府。

此前，由于对马其顿更改国名协议持不同意见，希腊国防部长坎梅诺斯13日宣布辞职，他领导的右翼政党独立希腊人党同时退出执政联盟，使执政联盟失去议会多数地位。齐普拉斯随即要求议会对他领导的政府举行信任投票。

希腊主要反对党新民主党领导人米佐塔基斯16日在议会发言中呼吁提前举行大选，认为政府的不稳定将损害希腊恢复经济增长的努力。

齐普拉斯在投票结束后对此回应说，目前欧洲共有13个国家政府是少数派政府。他重申将继续他的工作，直到2019年秋季任期结束。

在齐普拉斯力推下，希腊与马其顿去年6月达成协议，以马其顿更改国名为“北马其顿共和国”作为希腊同意马其顿加入欧盟和北大西洋公约组织的条件。

马其顿议会11日通过宪法修正案，走完更改国名需要的全部国内流程。后续只要希腊议会表决通过这份协议，协议就能生效。希腊议会预计本月晚些时候就此进行投票。（记者 于帅帅、李晓鹏）

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