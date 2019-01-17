专访：中法务实合作将争取确定新的重大标志性项目——访中国驻法国大使翟隽

今年1月27日是中国和法国建立外交关系55周年纪念日。中国驻法国大使翟隽16日在巴黎接受媒体联合采访时说，以中法建交55周年为契机，中国将深化与法国的经贸务实合作，深化和拓展核电、航空航天等领域合作，争取确定新的重大标志性项目。

翟隽说，建交55年来，中法关系定位从全面伙伴关系到全面战略伙伴关系，再到紧密持久的中法全面战略伙伴关系新时代，始终走在中西方关系前列。

他说，中法关系的引领性主要体现在三个方面。政治上，中法相互尊重，求同存异，理解和照顾彼此核心利益和重大关切，为中西方关系发展指明了方向；经贸上，中法务实合作以其战略性独树一帜；文化上，中法两个文化大国长期相互吸引、相互欣赏，文化交流成为两国关系的一个突出强项。

翟隽说，过去5年，在国际形势风云变幻的背景下，中法战略协调更加密切，务实合作进一步深化，友好基础更加牢固。

据翟隽介绍，中法“一带一路”合作呈现良好发展势头。两国政府已就依托中法第三方市场合作机制开展“一带一路”具体项目合作达成共识，目前相关工作正在有序推进。同时，两国地方交流空前活跃，友好省区市超过100对。2018年，中国来法旅游人数创下230万人次的历史新高。中国留法学生到2020年有望达到5万人，届时将成为法国第一大外国留学生群体。法国在华留学生也达到1万多人，10万多法国学生在学习中文。中法友好后继有人，令人欣慰。

翟隽说，下一步，将从三方面入手推动中法关系百尺竿头更进一步。一是巩固政治互信，加强战略协调。进一步密切双方高层往来，就全球性问题协调立场，凝聚共识，共同维护多边主义，为当前全球治理改革注入更多正能量。

二是深化经贸务实合作。将积极落实第六次中法经济财金对话成果，深化和拓展核电、航空航天等领域合作，争取确定新的重大标志性项目。加强两国发展战略对接，积极探讨农业、能源、先进制造业、中小企业、人工智能、大数据等领域合作。动员两国地方政府、企业、智库、民间等力量，共同参与中法共建“一带一路”，引领中欧“一带一路”合作方向。

三是促进人文交流合作。挖掘中法在科技（比如基础科学、环境科学、海洋科学）、教育（青年交流）、文化艺术（创新创意）、医疗卫生(如新发传染病防治)、体育（如奥运合作、冰雪经济）等广泛领域的巨大合作潜力。

2019年还是留法勤工俭学运动100周年。翟隽表示，留法勤工俭学运动也是中法关系的重要篇章。源于这段历史，法国的科学、哲学、文学、艺术更广泛地在中国传播，增进了两国人民的相互理解和相互欣赏。纪念这段历史对中法关系具有特殊意义，可以激励我们继续秉持互尊互鉴的精神，深入推进紧密持久的中法全面战略伙伴关系。

翟隽说，法国是欧盟大国。中方愿以中法建交55周年为契机，同法方一道，推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶，带动中欧关系取得更大发展。（新华社记者 韩冰、陈益宸）

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